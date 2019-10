Mika torna sulla scena musicale con un nuovo album

“My Name Is Michael Holbrook“, così è stato battezzato il nuovo lavoro del famoso cantante internazionale Mika. Un lavoro durato ben 2 anni, dopo una lunga assenza dalla musica, dopo il grande successo di “Grace Kelly” che ha consacrato il cantante nel firmamento delle stelle della musica.

Mika ritorna con un lavoro musicale tutto nuovo, uno stile che per certi aspetti appare essere diametralmente opposto a quello solito di Mika; il cantante infatti ha elaborato un album che narra tutti i sentimenti provati nell’arco di questi ultimi 10 anni, ritornando anche alle origini; questa volta infatti Mika ha deciso di metterci la faccia, donando all’album il suo nome e cognome.

Un periodo molto particolare ha attraversato Mika in tutti questi anni, uno stop musicale dettato dalla mancanza di idee di scrittura, corroborato anche da un lutto personale, difficilmente elaborato. Inoltre secondo il cantante, proprio quando la vena artista aveva ripreso a scorrere, un nuovo evento ha portato altri cambiamenti nella sua vita, la madre infatti è stata anche operata a Dubai.

Questo evento però ha consentito al cantante, non solo di ritornare a suonare sul suo pianoforte di casa, donandogli di nuovo una sferzata creativa, ma ha anche avuto di modo di ritornare in ottimi rapporti con il padre, che precedentemente sentiva molto di rado. Insomma secondo il cantante, in una dichiarazione ha affermato: “La vita è una merda. Sono stato più felice negli ultimi dieci anni ma anche il più triste. Ho portato con me dentro tutto e ora sento l’urgenza di condividere con chi mi verrà ad ascoltare in concerto“.

A Novembre, precisamente il 10 a Londra, per Mika riparte il nuovo tour, seguito poi dalle tappe di Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo dove rivela che gli spettacoli saranno corredati da tante novità scenografiche, con il tema principale che riprendere la chiave emozionale del disco.