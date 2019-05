Michelle Hunziker torna a cantare con un video trap

Dopo anni da un tentativo di carriera musicale mal riuscito, Michelle Hunziker torna a cantare in un video trap realizzato con la collaborazione di J-Ax. Non si tratta di un nuovo inizio ma di un modo originale per lanciare un nuovo programma musicale di Canale 5, “All together Now“, che i due condurranno insieme.

Il singolo “Michkere” nel video è preceduto infatti da una sequenza in cui Michelle parla con Aurora del nuovo progetto e la figlia la mette in guardia sull’influenza negativa che il nuovo collega J-Ax potrebbe avere su di lei e dopo due giorni si vede Michelle trasformata in una queen trapper.

Michkere e il video trap

Il testo del singolo “Michkere” fa sorridere. La Hunziker, più che cantare, urla in tedesco e in italiano e difendendosi dagli haters e dai rivali cita numerosi programmi e personaggi televisivi: “li faccio cadere nella botola di Gerry Scotti”, “la mia Visa è come la Notizia: Striscia”,”ho un orologio che brilla più delle luci da Barbara D’Urso” e non manca l’auto ironia: “perché io faccio parte di un culto, quale? Alex l’Ariete“. Per chi non lo sapesse “Alex l’ariete” è un film di cui si ricorda solo il flop ai botteghini e gli sfottò per la recitazione degli attori, Huniker compresa.

Il video fa il verso alle esibizioni volgari del lusso di tanti musicisti e personaggi vari. Michelle appare sexy e più aggressiva che mai mentre sfoggia beni iconici: gioielli enormi, Lamborghini, Ferrari, Jacuzzi, abiti costosi e anche il marito ricco introdotto con un gioco di parole: “tu sei un fake, io invece true…Trussardi“. Appaiono, tra gli altri, anche Dj Enzo, che ha prodotto il pezzo, e l’ormai onnipresente Rovazzi. Lo scopo della performace, che sta ottenendo un notevole successo su YouTube, è quello di trasmettere l’ironia e la simpatia su cui è improntato il nuovo gioco a premi.

Il programma

Per una volta non vedremo il solito talent show, ma un gioco a premi in cui i concorrenti dovranno interpretare una canzone famosa cercando di far ballare e cantare i giudici di gara, che saranno ben 100. Non si tratta quindi di una competizione tra aspiranti cantanti, non si giudicherà la miglior voce o intonazione, il concorrente dovrà essere in grado di coinvolgere il suo pubblico di giudici, coinvolgendoli a tal punto da farli alzare dalla sedia.

J-Ax ha dichiarato di essersi finalmente divertito proprio grazie alla mancanza della tensione della gara e per la mancanza di litigi. I giudici, però, non sono persone comuni, ma cantanti, conduttori televisivi, musicisti, youtuber, per cui la valutazione sarà professionale e saranno liberi anche di fare commenti durante l’esibizione. I due conduttori assicurano comunque che sarà un programma diverso dagli altri, divertente e per le famiglie. Aspetteremo il prossimo 16 maggio per scoprirlo.