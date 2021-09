Volto gonfio, occhi iniettati di sangue…è quel che si vede in una foto in cui Michelle Heaton appare irriconoscibile, scattata poco prima di entrare in una clinica che l’avrebbe aiutata a combattere il demone dell’alcol, disintossicandola.

La pop star, oggi 41enne, ha deciso di aprirsi con i suoi fan, parlando degli effetti devastanti dell’uso di alcol e droghe sul suo corpo. L’ex cantante dei Liberty X ha mostrato quanto le dipendenze, lo stress, gli ormoni e la dieta, abbiano inciso sulla salute dei suoi capelli, ad esempio, in un video che la immortala in un salone di parrucchieri prima della trasformazione delle sue trecce rovinate in ciocche lucide e scure.

Il racconto della cantante

Il mese scorso, Michelle ha rivelato di essere stata ad un passo dalla morte dopo aver fatto uso per 3 anni di cocaina e alcol e di essere stata salvata solo grazie all’intervento di amici famosi, guidati da Katie Price. Dopo aver ammesso al The Sun di aver bevuto ogni giorno, dal 2018, una bottiglia di vodka e 2 bottiglie di vino, sniffando cocaina, ha voluto lanciare su Instagram un messaggio rivolto ai suoi follower: “Oggi sono 60 giorni pulita e sobria, mentre 60 giorni fa l’alcol aveva il controllo totale su di me”.

C’è stato un punto, dice la cantante, in cui ha rinunciato a qualsiasi speranza, tentativo, perchè si è ammalata tantissimo, tanto che i medici le hanno dato un ultimatum: o smettere di bere o morire. Toccato il baratro, il primo passo, il più difficile, è stato quello di ammettere a se stessi di aver bisogno di aiuto, mentre il secondo step è stato quello di chiederlo.

Michelle ha sempre dichiarato di aver avuto il sostegno del marito, la sua roccia, con cui è sposata da 11 anni, Hug Hanley, ricco uomo d’affari, col quale ha avuto la figlia Faith di 9 anni e il figlio Aj di 7. Diventata famosa nel 2011 come membro della band Liberty X, ha ricevuto il sostegno di tanti amici tra cui Denise Welch e Kerry Katona.

Anche la Heaton si è aggiunta alla lunga lista delle star cadute nel baratro della dipendenza. Dagli applausi, dal successo, sino al declino a causa di una forza oscura che colpisce i più deboli, coloro che non riescono a gestire la fama e il patrimonio finanziario imponente, cedendo a tentazioni malsane. Ora è il momento della rinascita.