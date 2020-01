Michele Merlo presenta il nuovo album "Cuori stupidi"

Michele Merlo è noto al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione ad Amici nell’edizione numero 16 in cui, oltre a lui, si sono messi in mostra talenti del calibro di Riccardo Manuzzo, ovvero Ricky, prossimo concorrente di Sanremo, Federica Carta e tantissimi altri. Oggi, a distanza di un po’ di tempo, il cantante presenta ai suoi fan il suo secondo lavoro discografico dal titolo “Cuori stupidi“.

Un album che presenta nove brani tutti scritti di suo pugno e nati con la collaborazione di Federico Nardelli e Giordano Colombo, i suoi produttori. L’album è stato anticipato da ben 4 singoli usciti tutti nel corso del 2019 e che sono: “Non mi manchi più”, “Mare”, “Tutto per me”, “Aquiloni” e “Tivù”. Oltre a questi, nel disco sono presenti anche brani come “Cuori stupidi”, “Credici sempre”, Vorrei proteggerti dal mondo”e “Andrà tutto bene”.

Intervistato da Il giornale.it, il cantante racconta di questo suo momento e di come l’esperienza di Amici lo abbia cambiato. La copertina del suo album è una citazione de “L’uomo fedele“, un film francese che ama molto e ammette anche che, in un futuro, non gli dispiacerebbe intraprendere la carriera di attore. Racconta di aver fatto anche dei provini in cui ha ricevuto dei complimenti, per cui gli farebbe piacere calarsi anche in questi panni.

Ha deciso di lanciare quattro singoli prima dell’album proprio perché ci teneva a fare un ottimo lavoro e voleva avere una ampia scelta. Parla poi del Festival di Sanremo e del fatto che il brano che ha presentato “Vorrei proteggerti dal mondo” non sia stato accettato. Si dispiace di questa “eliminazione”, ma allo stesso tempo è pronto a ritentare la carta del Festival, magari già dal prossimo anno.

Inevitabile non parlare dell’esperienza ad “Amici” che, per lui è stato un grande bagaglio in cui ha imparato a gestire la pressione dal momento che è particolarmente ansioso e gli ha permesso di imparare un mestiere, quello della musica, appunto. Un disco in cui racconta delle sue esperienze romantiche e non vede l’ora di esibirsi dal vivo, anche se non predilige gli ambienti grandi, ma preferisce qualcosa di più intimo per stare a contatto con il pubblico.