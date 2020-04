Michela Murgia attacca i testi di Franco Battiato

La scrittrice Michela Murgia è conosciuta come l’autrice del libro “Accabadora”, romanzo diventato immediatamente best seller e tradotto poi in altre lingue. Il suo scritto vince la sezione narrativa del Premio Dessì nel settembre 2009 e nel maggio 2010 il romanzo viene premiato con il SuperMondello.

Nelle ultime ore la blogger è entrata nell’occhio del ciclone per delle dichiarazioni su Franco Battiato. In una video diretta su YouTube, Michela Murgia attacca duramente i suoi testi, rivelando che secondo lei si salvano solamente due o tre canzoni del suo repertorio.

Le parole di Michela Murgia su Franco Battiato

Sono bastate queste affermazioni per far adirare immediatamente il popolo del web: “Battiato è considerato un autore intellettuale e invece ti vai a fare l’analisi dei suoi testi e sono delle minch**te assolute. Citazioni su citazioni e nessun significato reale. Tolti due testi, forse”. Si arriva all’argomento di Franco Battiato mentre si parla della collaborazione tra Lorenzo Da Ponte e Mozart, arrivando poi ai giorni nostri.

Ma gli attacchi nei confronti dell’artista non si fermano qui: “Perché lui è considerato un cantante intellettuale? Dov’è la pregnanza del testo in una canzone come Cuccurucucu Paloma? Anche Parco Sempione di Elio mi evoca un mondo però c’è anche un significato nel momento in cui mi sta dicendo: il Parco Sempione è uno dei polmoni di Milano, non lo devi toccare. Con Cuccuruccucu Battiato cosa mi sta dicendo?”.

Rispondendo ad un post su Twitter, Michela Murgia dichiara che in realtà ama i testi e la musica di Franco Battiato, mentre su Facebook, in maniera anche provocatoria, finge di avere un dialogo nel futuro dichiarando che, nella giornata del 5 aprile, milioni di italiani si sono dimenticati del virus per iniziare ad attaccarla. Nonostante abbia fatto retromarcia sulle sue dichiarazioni, Michela Murgia è stata comunque sommersa dalle critiche, che ancora non sembrano placarsi.