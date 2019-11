Max Pezzali smentisce una sua partecipazione al Festival di Sanremo: "Non ci andrò mai più"

Negli ultimi giorni Max Pezzali ha rilasciato un’intervista al giornalista Andrea Scarpa per “Il Messaggero“. In questa chiacchierata l’artista parla del suo nuovo singolo dedicato a Roma intitolato “In Questa Città“, rivelando anche alcuni particolari sull’abum in uscita per il 2020.

Rivela di aver scritto questo brano per manifestare tutto il suo amore per Roma. Questo sentimento è iniziato a crescere negli ultimi anni poiché si ritrova in città per il figlio Hilo. Seppure sia pavese, rivela che ormai quei posti sono diventati come casa sua.

In passato ha apprezzato Roma anche grazie alla sua vivacità artistica, poiché negli anni sono usciti cantanti e artisti del calibro di Max Gazzé, Alex Britti, Daniele Silvestri, Rocco Papaleo ed i Tiromancino. Proprio grazie a questo boom artistico, aveva capito che Roma era nettamente avanti a Pavia e Milano.

Con l’uscita di questo nuovo singolo parla anche del prossimo album, svelando alcuni dettagli: “Oggi l’idea dell’album come opera compatta, con un concept, non ha più senso: sarà una raccolta di canzoni. Fotografo la mia vita per immagini affrontando vari momenti. Il quadro di insieme sarà il ritratto di me stesso oggi”.

Max Pezzali rifiuta il Festival di Sanremo

Il nome di Max Pezzali, negli ultimi mesi, grazie anche alla presenza di Amadeus e Rosario Fiorello, entrambi facenti parte della scuderia capitana da Claudio Cecchetto, è stato accostato alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Questa vetrina potrebbe servire all’ex cantante degli 883 a pubblicizzare il suo nuovo album in uscita nel 2020.

Questa ipotesi però viene immediatamente smentita da Max Pezzali, dove rigetta completamente l’idea di far parte da concorrente della kermesse italiana: “Ho fatto il mio voto: mai più. Quello che sto cercando di fare adesso è raccontare storie che di sicuro non passano a Sanremo. Voglio godermi il privilegio di fare le cose giusti e non quelli utili”.