Max Pezzali si gode la sua rinascita: "Ma non farò Sanremo 2024 e non ho in cantiere un nuovo disco"

Sembra essere già tutto pronto per il grande evento del 2 settembre in cui si vede come protagonista Max Pezzali al Circo Massimo di Roma. L’evento è stato presentato nella giornata di ieri dal sindaco della capitale Roberto Gualtieri e dall’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato.

Qui si è parlato brevemente di come verrà strutturato “Il Circo Max“, in cui non mancheranno alcuni ospiti importanti che hanno accompagnato la sua crescita musicale, tra cui gli Articolo 31, Paola e Chiara e il Deejay Time formato da Albertino, Fargetta, Molella e Giorgio Prezioso, ma saranno presente anche le nuove leve come Sangiovanni, Dargen D’Amico e Lazza.

Max Pezzali parla del suo futuro musicale

Dopo il clamoroso addio con il duo formato da Claudio Cecchetto e Pierpaolo Peroni, l’ex 883 ha deciso di legare il proprio futuro al duo formato da Jacopo Pesce e Max Brigante che, insieme a “Vivo Concerti“, si sta godendo una nuova rinascita musicale grazie ai nuovi concerti live, come l’ultimo tour in cui sono stati venduti più di 470mila biglietti oltre al doppio San Siro sold out.

Secondo Max Pezzali, come riportato da “Il Fatto Quotidiano“, il successo del suo ultimo tour è da legare soprattutto alle sue canzoni, che riconducono alla nostalgia di una vita che era più analogica che digitale. Ricorda che, quando sono arrivati con i primi 883, si sono inseriti in un’epoca di fenomeni, quando loro si consideravano solamente dei tamarri di provincia.

Parlando invece de “Il Circo Max”, l’artista non nasconde la sua emozione di esibirsi in una location così storica insieme ai suoi vecchi colleghi, ma anche ad alcuni nuovi futuri talenti: “Mi piace l’idea di condividere il palco con alcuni amici che verranno: da Paola e Chiara e gli Articolo 31 coi quali abbiamo effettivamente percorso un tratto di strada assieme, fino alle nuove generazioni come Lazza, Sangiovanni, Colapesce Dimartino e il set speciale di Deejay Time. Ci saranno altri ospiti, ma verranno annunciati più avanti”.

Nel prossimo futuro, precisamente dopo al grande evento di settembre, per Max Pezzali resta ancora un mistero da risolvere: “Sto vivendo questa rinascita, perché di fatto è questo, mi mi sto godendo anche questa atmosfera live che mi ha fatto venir voglia di scrivere”. Non nasconde che, soprattutto durante la prima pandemia legata al Covid-19, si era allontanato dalla musica, mentre gli altri artisti riuscivano comunque a scrivere altri brani. La voglia di ritornare nuovamente in questo mondo gli è venuta quando ha iniziato ad andare in giro per concerti, ove ritrova il desiderio di sperimentare e giocare.

Le uniche certezze, almeno per il momento, per Max Pezzali sembrano essere due: “Al momento non c’è nessun disco in arrivo. Anche perché non è necessario avere un disco per fare musica live. Sanremo 2024? No perché devi essere strutturato per quella esperienza, avere le spalle solide con un progetto discografico forte. Non mi piace l’idea di buttarmi in una gara, così tanto per farla e senza una canzone che mi convinca”.