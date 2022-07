Max Pezzali riunisce gli 883: a Bibione si esibisce insieme a Mauro Repetto e Paola e Chiara

Ascolta questo articolo

Dopo due anni di rinvii a causa della pandemia legata al Covid-19, finalmente Max Pezzali riesce a esibirsi alla data zero di Bibione. Il concerto è una sorta di anteprima per il doppio appuntamento allo stadio San Siro di Milano che si terrà nella giornata del 15 e 16 luglio.

Secondo “Il Gazzettino” inizialmente al concertone di Bibione erano attesi circa 9 mila persone, ma alla fine se ne sono presentate 15 mila. Sul palco Max Pezzali, come rivelato anche negli ultimi giorni su Instagram con l’iniziativa “Tutti cantano Max”, ha portato i suoi grandi successi, come “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, “Sei un mito”, “Come Mai” e “La dura legge del gol”.

Max Pezzali riunisce gli 883

La vera novità però, già preannunciata da Max Pezzali negli anni scorsi, è la riunion degli 883. Il diretto interessato infatti, in una intervista, ha rivelato proprio il desiderio di poter portare sul palco il suo amico Mauro Repetto: “Vorrei che condividesse con me quel palco. Se oggi ripenso a tutto ciò che abbiamo vissuto, dai tempi della scuola e poi con gli 883, con i nostri sogni e le nostre sfighe, il cuore e la testa mi dicono che vorrei Mauro al mio fianco a San Siro”.

Come mostrato da un video pubblicato da Max Pezzali su Instagram, proprio durante la data zero di Bibione sono presenti alcuni dei membri più significativi degli 883, come Mauro Repetto, Michele Monestiroli, Daniele Moretto, e soprattutto Paola e Chiara.

La reunion di Paola e Chiara ha fatto letteralmente impazzire i social e le voci di una nuova possibile collaborazione musicale sono nate da quando si sono esibite a sorpresa in un negozio di Milano durante la scorsa settimana. Intanto la loro esibizione ha fatto immediatamente sognare gli utenti di Twitter: “Ragazzi Paola e Chiara insieme sul palco di San Siro. Cercavamo una gioia dal 2020 ed è arrivata”.