Max Pezzali parla del suo nuovo singolo su Roma: "Non posso fare a meno di questa città"

Durante la mezzanotte dell’8 novembre è uscito il nuovo singolo di Max Pezzali intitolato “In questa città”, un pezzo dedicato a Roma. La cover del pezzo proviene da un disegno dell’artista Zerocalcare, in cui possiamo vedere l’ex 883 mentre si trova insieme ai cittadini romani di ogni età.

Nella nuova canzone si cita un po’ tutti i luoghi più importanti di Roma, come la stazione di Tiburtina, Prati Fiscali, Villa Borghese, Tomba di Nerone, Trastevere, Gianicolo e addirittura gli “Sh” che fanno a gara con le macchinette Suv. Il tutto viene impreziosito da un ottimo videoclip con la regia di Giorgio Testi.

Al momento il singolo sta andando bene sia negli store, dove ha raggiunto anche i primi dieci posti su “Amazon”, e YouTube, poiché ha raggiunto anche le tendenze del sito.

Max Pezzali spiega come è nata la canzone

Intervistato dall’edizione romana de “La Repubblica“, Max Pezzali dichiara di aver scritto questo durante mentre si chiedeva il motivo del quale amava fino a quel punto la capitale italiana. Rivela che questa autoanalisi gli è servito a capire che in tutto quello che accade in città c’è una sorta di sotto-testo.

Per Max Pezzali, Roma ha la capacità in un attimo di mostrarsi in tutta la sua grandezza, e non si tratta solamente della grande bellezza estetica ma anche umana, che è possibile trovare nel traffico del Lungotevere o durante un semplice attimo di relax. Non nasconde di aver trovato delle difficoltà durante la composizione del pezzo: “Mettere tutto insieme in tre minuti era difficile. Allora ho organizzato tutto in una serie di immagini flash, per raccontare la città in tempo reale, sulla base della mia esperienza, immagini che descrivessero la gioia ma anche la fatica di vivere a Roma”.

Max Pezzali ammette nell’aver fatto una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della città, rivelando di non riuscire più a fare a meno delle emozioni che può suscitare Roma. Infine sottolinea che: “Io mi sono reso conto di non potere fare a meno dell’emozione che mi dà questa città”.