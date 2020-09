Max Pezzali parla dei suoi progetti futuri: "Ad ottobre uscirà il mio nuovo album"

Max Pezzali ha parlato della prima volta di questo suo nuovo album di singoli durante un video natalizio pubblicato sui propri social, dichiarando che sarebbe uscito proprio per l’anno venturo. A causa del Coronavirus il cantante di Pavia è stato costretto a cambiare le carte in tavola, rinviando sia il doppio concerto allo stadio San Siro per il 2021 che l’uscita del suo album.

In una intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” Max Pezzali ha poi svelato i primi dettagli su questo disco: “Avrebbe dovuto uscire ad aprile, ma abbiamo fermato tutto. Però questo mi ha permesso di rimettere mano ad alcune canzoni per migliorarle”.

La nuova data di uscita

Intervistato da Marco “Monty” Montemagno, ex conduttore del settore tecnologia di Sky TG24, Max Pezzali ha svelato che ormai il suo album è pronto per l’uscita che dovrebbe avvenire, salvo ulteriori e clamorosi colpi di scena, nel mese di ottobre. Queste sono le parole di Max Pezzali: “Ho lavorato un po’ sulle canzoni dell’album che uscirà ad ottobre e siamo pronti a mixarlo per la fine di questo mese. Era un progetto che abbiamo ritardato, ma non possiamo aspettare che si risolva chissà cosa (riferendosi al Covid-19 n.d.r)”.

Per il momento le uniche tracce certe che fanno parte del CD sono: “Welcome to Miami (South Beach)“; la versione normale e remixata insieme a Ketama126 di “In questa città“; l’ultimo brano “Sembro matto” anche quest’ultimo in versione remix con Tormento e infine “Siamo quel che siamo“, cantata negli spot “Ringo” insieme a GionnyScandal.

Nell’album potrebbe esserci anche lo zampino di Zerocalcare, fumettista e grande amico dell’ex 883 che ha curato le cover degli ultimi singoli. Sempre nella stessa diretta ha dichiarato di aver lavorato per un nuovo libro dopo le sue due autobiografie e il romanzo “Per prendersi una vita”, ma anche qui non si conoscono ulteriori dettagli.