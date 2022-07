Max Pezzali non si ferma più: dopo il doppio San Siro girerà l’Italia con un tour nei palazzetti

Ascolta questo articolo

Max Pezzali conquista letteralmente San Siro, ove l’artista natìo di Pavia è salito sul palco in entrambe le serate davanti a oltre 60 mila spettatori pronte a cantare le sue hit. Insieme al suo amico di sempre Mauro Repetto e alla reunion di Paola e Chiara hanno cantato le hit degli 883 come “Sei un mito”, “Come mai”, “Sei fantastica”, “Il grande incubo”, “Bella vera”, “La lunga estate caldissima”, “Gli anni” e “Hanno ucciso l’Uomo ragno”.

Il concerto, durato all’incirca due ora e mezza, termina proprio con “Gli Anni” dove Max Pezzali canta in medley insieme a tutto lo storico gruppo. Tra l’altro nella prima serata è presente anche J-Ax, con cui hanno portato insieme sul palco “La mia hit” e “Sempre noi“.

Il futuro di Max Pezzali

Come annunciato sui social network, dopo il doppio San Siro si esibirà per i maggiori palazzetti d’Italia ed i biglietti saranno acquistabili già dalla giornata del 18 luglio dalle ore 16 sulla piattaforma Ticketone. Il “Max 30 nei Palasport” inizierà con la data di Milano del 29 novembre 22 al Mediolanum Forum, per poi esibirsi per un’altra serata dell’anno nella giornata dell’8 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Nel 2023 invece si esibirà il 20 marzo a Torino al Pala Alpitour, 23 marzo al Brixia Forum di Brescia, 29 marzo all’Unipol Arena di Bologna, il 31 marzo al Mandela Forum di Firenze e infine concluderà il tutto il 7 aprile al Palasele di Eboli. Queste ovviamente sono soltanto delle date provvisorie e non va escluso che si possano aggiungere delle nuove date nei prossimi mesi.

Tra l’altro questo non è l’unico progetto legato a Max Pezzali, dal momento che Sky Italia ha annunciato una serie dedicata al cantante e al suo amico Mauro Repetto intitolata provvisoriamente “Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883“, in cui verrà raccontata la storia del gruppo.