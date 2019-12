Max Pezzali invita Mauro Repetto al concerto di San Siro

Il concerto di Max Pezzali al San Siro di Milano si terrà il 10 luglio 2020. I preparativi per questo esordio allo stadio sono già iniziati, ma per l’ex 883 ci sono già delle soddisfazioni. Infatti, come si può vedere sul sito Ticketone, sono già esauriti i settori “Anello Numerato Vis. Prima Fila”, “Prato” e “Pit Gold”.

Per questo motivo, come confermato dallo staff di Max Pezzali, sarebbero stati venduti già 25mila biglietti in meno di 24 ore. Il concerto a San Siro viene definitivo come un grande karaoke con tanto di schermo per i testi, dove tutti canteranno i grandi successi come “Nord Sud Ovest Est”, “L’Universo Tranne Noi”, “La Regola dell’Amico” e ovviamente “Gli Anni”.

Come svelato parecchie volte in passato, gli 883 e quindi la carriera di Max Pezzali senza il suo amico delle superiori Mauro Repetto non sarebbe neanche mai iniziata. È stato proprio il biondino che ha portato i primi testi a Claudio Cecchetto, dove uscirono sul mercato prima con il brano “Non me la menare” e successivamente “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”.

Per questo motivo, in una intervista rilasciata a “Sorrisi“, Max Pezzali dichiara il suo desiderio di voler con se Mauro Repetto a San Siro: “Vorrei che condividesse con me quel palco. Se oggi ripenso a tutto ciò che abbiamo vissuto, dai tempi della scuola e poi con gli 883, con i nostri sogni e le nostre sfighe, il cuore e la testa mi dicono che vorrei Mauro al mio fianco a San Siro”.

Mauro Repetto si è totalmente ritirato dalle scene musicali trasferendosi, ormai da anni, in Francia con Joséphine, designer francese, con la quale ha due figli. Prima del suo trasferimento a Parigi però Mauro è stato vittima di una truffa da un presunto avvocato ha perso circa 20.000 dollari. Successivamente viene assunto da Disneyland Paris come cowboy a Frontierland, la parte del parco dedicata al Far West. Nel 2012 si è dedicato al teatro interpretando la commedia “The Personal Coach“, in palinsesto da marzo a maggio al teatro Essalion di Parigi.