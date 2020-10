Max Pezzali, il videoclip "Qualcosa di nuovo", con Fabio Volo, uscirà il 22 ottobre

Nella giornata del 16 ottobre, con l’uscita del singolo “Qualcosa di nuovo” cantato da Max Pezzali, è uscito il lyric video sul canale di Warner Music Italia. Nel giro di pochi giorni il videoclip ha superato 110 mila visualizzazioni, arrivando fino alla 34esima posizione nelle tendenze di YouTube.

Sta avendo un forte successo anche il singolo, dal momento che è arrivato fino alla seconda posizione in classifica dietro ad Aiello. Ottimo riscontro anche per l’album “Qualcosa di nuovo”, poichè il disco autografato è stato nella prima posizione (a oggi è terzo) dei cd più venditi su Amazon, mentre la versione “Vinile Numerato Limited Edt” al settimo posto (ora è decimo).

L’album sta dunque ottenendo un enorme successo e, come svelato dallo stesso cantautore qualche giorno fa su Instagram, le copie autografate stanno per terminare: “Le copie disponibili sono in esaurimento (attualmente n.1 Bestseller in CD e VINILI). Fai presto. Prenota la tua copia autografata”.

Il nuovo videoclip di Max Pezzali

Di un possibile videoclip della nuova canzone di Max Pezzali se ne è parlato già in un post Instagram rilasciato dal cantante pavese sui social network: “Il video lyric di ‘Qualcosa di nuovo”è entrato nelle tendenze di Youtube. Grazie mille a tutti Entro fine mese, in occasione della pubblicazione dell’album, uscirà il video ufficiale… con una grande sorpresa!”.

A quanto pare la grande sorpresa sarebbe la presenza di Fabio Volo nel video di “Qualcosa di nuovo”. Ad annunciare questa presenza è stato lo stesso scrittore, che in varie storie su Instagram ha mostrato tutta la gioia nell’essere diventato nuovamente attore. Nelle ore successive è apparso un piccolo video sul canale Instagram dell’ex 883.

Non si tratta della prima collaborazione tra Fabio Volo e Max Pezzali, poiché lo scrittore ha già chiamato l’artista per una piccola parte nella prima stagione di “Untraditional“, serie televisiva ideata proprio dallo scrittore e prodotta dalla Backery Production in collaborazione con ZeroStories.