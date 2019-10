Max Pezzali, il titolo del nuovo singolo è "In questa città"

Negli ultimi giorni si è vociferato di un possibile nuovo singolo di Max Pezzali. Alcuni giornali umbri hanno infatti immortalato il cantante per le vie più importanti di Spoleto, come Piazza del Mercato, Via Saffi e Via del Municipio, nell’intendo di girare il suo prossimo videoclip. I rumors sono stati confermati dallo stesso Max Pezzali, che ha pubblicato alcuni scatti mentre stava girando il videoclip del suo nuovo singolo.

Solamente nelle ultime ore però è stato annunciato, grazie anche un post di Rosario Fiorello, il titolo della canzone. Nelle ultime ore Max Pezzali ha ufficializzato il nuovo singolo dal titolo “In questa città“. Come svelato da Rosario Fiorello, vecchia conoscenza del cantante sia durante il suo periodo con gli 883 che da solista, il testo parla della capitale italiana.

Il comico siciliano, su Instagram, mostra tutto il suo entusiasmo per la nuova canzone di Max: “Venerdi 8 novembre uscirà #inquestacittà di @maxpezzali . Ho avuto modo di ascoltarla. Un atto d’amore verso Roma, la nostra “Capitale” tanto bistrattata, che mi ospita da quasi 25 anni. Mi ha emozionato. Amici Romani e non, sono sicuro che vi piacerà tantissimo. W Max!”.

Ed a questo post è arrivata anche una risposta di Max Pezzali: “Per me è sempre un’emozione immensa ricevere un complimento per una canzone, ma se il complimento arriva da te l’emozione è cento volte più forte… Grazie Fiore, grazie davvero”. Con l’annuncio di questo singolo, Max Pezzali svela anche l’intera cover del suo nuovo pezzo.

Come già si è ipotizzato nei giorni scorsi, la copertina del nuovo singolo è stata disegnata dall’artista Zerocalcare, che in passato ha più volte ribadito di essere uno degli ammiratori del cantante pavese. Il videoclip, girato a Spoleto con alcuni attori del cast di “Don Matteo“, dovrebbe essere pubblicato sul canale della Warner Music nella giornata del 14 novembre, come svelato dallo stesso Max sui social network.