Max Pezzali, il nuovo singolo è "Welcome to Miami (South Beach)"

In queste ore Max Pezzali sul proprio profilo social ha pubblicato un brevissimo video in cui annuncia di essere pronto ad uscire con una sua nuova hit estiva. Nella stessa circostanza svela anche una data approssimativa del suo prossimo disco: “Venerdì 21 giugno esce il mio primo singolo (l’album nel 2020). Dalla camicia potreste cercare di indovinare il titolo”.

I fan si sono immediatamente sbizzarriti sulla pagina ufficiale del cantante pavese ed i titoli più gettonati sono “Hawaii” e “Hilo”, un “census-designated place” che si trova nella contea di Hawaii, oltre ad essere anche il nome del suo primogenito. Tuttavia, il titolo del nuovo singolo del cantautore sembra essere totalmente diverso da quello svelato dai suoi fan.

Il titolo, svelato in anticipo dalla pagina fan “FMP: Le Migliori Frasi di Max Pezzali – 883” è “Welcome to Miami (South Beach)“. La notizia poi viene confermata sia dal sito “All Music Italia” che “EarOne“; quest’ultimo è il primo sistema completamente italiano di classifiche musicali in tempo reale.

La canzone, che ricorda molto un vecchio brano del rapper statunitense Will Smith, sembra essere molto lontano dai soliti argomenti romantici e pare che voglia inserirsi, prepotentemente, nella classifica delle hit estive. Max Pezzali comunque non è nuovo in questo campo, poiché nella sua lunga carriera ha lanciato numerosi tormentoni estivi, come “La lunga estate caldissima” e “Bella vera”.

Come riporta “All Music Italia”, Pezzali manca con un suo album di inediti dal 2015, anno in cui pubblicò “Astronave Max”, cd musicale contenente 14 singoli. Nel 2017 invece decise di pubblicare “Le canzoni alla Radio”, dove ci sono sette inediti (tra cui il singolo omonimo e “Duri da battere”) e un nuovo remix del brano “Tutto ciò che ho” degli 883, pubblicato originariamente nel lontano 1999, nell’album “Grazie mille”.