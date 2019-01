Max Pezzali annuncia un nuovo album per il 2020

Max Pezzali ha da poco raggiunto il traguardo del disco d’oro, per le oltre 25.000 copie vendute del suo ultimo album “Le canzoni alla radio“. Quest’ultima fatica del cantante pavese è uscita il 17 novembre 2017 con l’obiettivo di festeggiare i suoi 25 anni di carriera, grazie ad una raccolta dei suoi migliori successi e 7 nuovi singoli, più una rivisitazione di “Tutto ciò che ho”.

Il suo ultimo vero album, fatto di soli inediti, dal titolo “Astronave Max“, è uscito il 1º giugno 2015. Il 13 maggio 2016 invece è stato pubblicato “Astronave Max – New Mission 2016“, un doppio CD contenente una nuova versione dell’album “Astronave Max” con due brani inediti (“Due anime” e “Non lo so”) e una raccolta di 14 brani suonati dal vivo in uno dei suoi concerti.

Il cantante pavese però vuole continuare ad accontentare il pubblico che continua a seguirlo. Seppure in leggero ritardo, Max Pezzali ha voluto fare gli auguri di un buon 2019 pubblicando un video su tutti i suoi social. Oltre agli auguri, il cantante parla anche dei suoi progetti futuri e di un nuovo possibile album.

Nel video Max Pezzali, con in sottofondo “I Cowboy non mollano“, uno dei singoli appartenenti al settimo album “Max 20“, rivela: “Ciao a tutti. Intanto buon 2019, spero che sia per tutti un anno straordinario. Io ho già incominciato, da un po’ a dir la verità, a lavorare su nuove canzoni che confluiranno in un progetto che sarà pronto per l’anno prossimo. Nel frattempo continuate a seguirmi qui, teniamoci in contatto perché verrete informati strada facendo”.

Dopo la parentesi, durata un anno, in trio con Nek e Francesco Renga, sembra che Pezzali sia pronto a ritornare in pista da solista. Non si conosce praticamente nulla di questo nuovo progetto del cantante pavese, ma non va escluso che decida di rilasciare qualche singolo in questo 2019 per sponsorizzare il suo album.