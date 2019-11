Max Pezzali, a Natale uscirà il suo secondo singolo

Negli ultimi giorni Max Pezzali ha annunciato, sui propri social network, l’uscita del suo prossimo singolo intitolato “In questa città“. Il brano, come svelato da Rosario Fiorello su Instagram, è una lettera d’amore per la città di Roma, che spesso viene bistrattata negli ultimi anni.

L’uscita del singolo, insieme al videoclip, dovrebbe uscire nella giornata dell’8 novembre. Le novità per i fan dell’ex cantante degli 883 non finiscono qui, poiché nel comunicato redatto dalla “Warner Music Italy” e pubblicato sul profilo Instagram di Max Pezzali annuncia un nuovo singolo per il Natale 2019.

Il comunicato stampa

Il comunicato inizia con una piccola spiegazione del tempo di Max Pezzali: “‘In questa città’ è il nuovo singolo di Max Pezzali, un ballad in perfetto stile ‘Pezzali’. In uscita l’8 novembre è dedicata alla città di Roma dove Max ha vissuto per molto tempo”.

Successivamente arriva una piccola lettera d’amore di Max Pezzali sulla capitale italiana: “Roma è una città incredibile, gigantesca, caotica, spesso incomprensibile per chi come me vive gran parte del tempo in una tranquilla realtà di provincia; però, anche se a volte ci fa un po’ arrabbiare, riesce sempre a farsi perdonare con la sua umanità e la sua Magnificenza”.

Nel comunicato si può leggere, anche se ormai risaputo, che la cover è disegnata da Zerocalcare, uno degli autori più importanti in ambito fumettistico italiani. Infatti fino al maggio del 2017 sono state vendute all’incirca 690 000 mila copie dei suoi libri.

Viene sottolineato che questo nuovo singolo è compreso nel prossimo album di Max Pezzali, ma al momento non si conosce la data di uscita. Il videoclip è diretto da Giorgio Testi, dove ha collaborato con gli Oasis, Adele, Amy Winehouse, Elton John e tanti altri.

Infine, in pochissime righe, viene svelato l’uscita del nuovo singolo per la fine del 2019: “A sorpresa, entro Natale, uscirà un secondo singolo inedito di Max Pezzali”. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questa canzone, ma in molti collegano la sua presenza a Spoleto, insieme ad alcuni attori di “Don Matteo“, con la realizzazione del videoclip di questo secondo brano, poiché quello che sta per uscire è dedicata alla città di Roma.