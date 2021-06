Max 90 Live, Max Pezzali riparte in tour dal 2 luglio con 15 date

Max Pezzali, a causa del Covid-19, ha dovuto rinviare nuovamente il suo “San Siro canta Max”, organizzato inizialmente per il 2020. Come svelato dal sito “Vivo Concerti” le nuove date per lo stadio inizia il 10 luglio 2022 dallo stadio di Bibione, mentre il doppio appuntamento per il San Siro si terranno il 15 e 16 luglio.

Intanto, per via della situazione in netto miglioramento per il virus, molti cantanti si stanno organizzando per un tour estivo. Tra questi troviamo Max Pezzali, che sul suo profilo Instagram ha annunciato le prossime 15 date che lo terranno impegnato in tutto il nord Italia e non solo.

Le date del “Max 90 Live”

Come riportato dal profilo Instagram di Max Pezzali: “Gli appuntamenti dell’estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo. I Biglietti disponibili dalle 15 di lunedì sul link in bio e presso i rivenditori autorizzati dalle 15 di sabato 12 giugno”.

Parlando invece delle date si inizia il 2 luglio a Lignano Sabbiadoro all’Arena Alpe Adria; il 4 luglio a Pistoia in Piazza Duomo; doppio appuntamento l’8 e 9 luglio a Ferrara per il Ferrara Summer Festival; 11 e 12 luglio a Palmanova in Piazza Grande; 16 e 17 luglio a Nichelino al Stupinigi Sonic Park; 19 luglio a Bologna al Sequoie Music Festival; 21 e 22 luglio a Villafranca nel Castello Scaligero; 24 luglio a Bellinzona in Svizzera per il Castle On Air; 31 luglio a Castelnuovo di Garfagna e il 6 e 7 agosto a Servigliano a Parco della pace.

L’unica nota dolente per il momento che non ci sono ancora delle date dedicate per il tour estivo di Max Pezzali ubicato al sud Italia, ma in molti sperano che si possano aggiungere nei prossimi giorni.