Martina Attili, ex concorrente di "X Factor", risponde con un freestyle alle critiche degli utenti

Martina Attili è una cantante italiana che ha sfondato nel mondo della musica dopo la partecipazione al famoso talent “X Factor” in cui, la giovane, ha fin dalle audizioni conquistato il pubblico con il suo inedito “Cherofobia”, ovvero la paura di essere felici. Eliminata dal talent a un passo dalla finale, Martina ha avuto l’opportunità di collaborare con un artista di grande talento, il rapper Mr Rain, cantando al suo fianco nel singolo “La somma”.

Martina oltre alla musica, essendo una cantautrice, ama scrivere e lo dimostra pubblicando un libro “Baci amari e musica d’autore”, in cui scrive una lettera immaginaria destinata ai bulli, mettendosi appunto nei panni dell’amica di una vittima di bullismo.

Negli ultimi giorni la cantautrice ha rivelato di essere stata rimproverata dal suo produttore per aver pubblicato una canzone online (su TikTok) senza aver chiesto il permesso. Nei commenti, una ragazza, ha affermato che ormai tutti si sono dimenticati della cantante, che il suo successo è finito, che la sua popolarità è un ricordo; il commento non indifferente è stato preso in seria considerazione da Martina, che ha risposto con un freestyle in cui spiega la situazione dei ragazzi ex partecipanti di talent.

“Ho firmato un contratto di morte / Ho venduto la mia anima e l’arte / Ma l’arte qua non c’entra per niente / Sei solo un numero per tutta questa gente / Pensate che qualcuno qui sappia il mio nome / Mi chiamano con il titolo della mia canzone”, terminando poi con versi toccanti: “Io che nella musica ci trovavo riparo / Scrivevo con l’ago della flebo incastrato nella mano”.

Ha proseguito poi cantando un brano di Ultimo intitolato “Sabbia”. Martina Attili ha sicuramente risposto in modo chiaro a tutte quelle persone che la criticano, lasciando intendere che a lei il giudizio delle persone non importa e che la vita che conducono i cantanti, i cantautori e tutti gli altri artisti del settore non è semplice; gli artisti sono limitati e spesso non sono liberi di decidere da soli, devono rispettare determinate regole imposte dai produttori.