Marie Fredriksson, cantante dei Roxette, è deceduta all’età di 61 anni

Marie Fredriksson, cantante e pianista dei Roxette, si è spenta all’età di 61 anni. Il triste annuncio arriva direttamente dalla famiglia della cantante, che ha fatto sapere che i funerali si svolgeranno in forma privata, solo con i parenti più stretti della popstar. La cantante, aveva scoperto nel 2002 di avere un tumore al cervello e si era subito sottoposta a un’operazione. L’operazione era andata bene, anche se l’avrebbe resa cieca da un occhio e le continue sessisoni di chemioterapie e radioterapie, le avrebbero causato non pochi problemi di salute.

Marie Fredriksson era nata il 30 maggio 1958, ad Össjö, in una piccola città del comune di Ängelholm, in Svezia. La sua carriera nel mondo della musica era iniziata come solista e poi è continuata con la fondazione del gruppo Roxette, insieme a Per Gessle. Il primo successo fu pubblicato nel 1984, con l’album “Het Vind”, mentre la prima apparizione del gruppo è avvenuta nel 1987. Il successo del gruppo svedese, sia in Europa che in Italia, è arrivato sul finire degli anni 80. Tra i brani più celebri, troviamo “The Look”, “Joyride”, e ” Listen to Your Heart”. Il pezzo più ascoltato in assoluto, della band svedese, rimane, però, ” It Must Have Been Love”, diventato poi la colonna sonora del film “Pretty Woman“, con protagonisti una giovane Julia Roberts e Richard Gere.

Dopo la pubblicazione del primo album del 1986, la Emi decise di riadattare in lingua inglese un brano scritto in svedese da Per, perchè vedeva nel duo pop un grande potenziale che poteva sfondare anche oltre i confini nazionali. E fu proprio così, perchè i due riuscirono ad ottenere un grandissimo successo con i brani “The Look” e “Listen to Your Heart”, che facevano parte del nuovo disco “Look Sharp”. La band svedese, nell’arco di pochi anni riuscì così a vendere 75 milioni di dischi in tutto il mondo.

Marie Fredriksson, dopo aver scoperto del tumore, si era ritirata temporaneamente dalle scene musicali, per seguire i percorsi di cure adatti alla sua malattia, circondata dal marito Mikael “Micke” Bolyos, tastierista, conosciuto durante il tour in Australia e dai figli Josefine e Oscar. Per alcuni anni la band rimase lontano dalle scene musicali, anche se Per ha continuato a portare in giro per il mondo le canzoni della band, come solista, decidendo poi, nel 2009, di ricostruire la band a tutti gli effetti. Ma nel 2016 il medico aveva consigliato a Marie di terminare il tour e pensare ai suoi problemi di salute.

La band svedese è riuscita, nel corso degli anni, ha portare a termine dieci lavori discografici, l’ultimo “Good Karma”. Uno dei singoli dell’album si intitola “It Just happens”, ovvero “Succede e basta”, un brano che combina il sound classico dei Roxette con un pizzico di modernità. In un post su Facebook, la cantante ha ricordato i suoi 30 anni di lavoro, spettacoli e concerti dove la gente l’ha fatto sentire amata, anche dopo il suo abbandono temporaneo a causa della malattia. Nel 2009 era tornata sul palco a cantare i suoi brani ma dopo poco ha dovuto abbondare tutto perchè il tumore era tornato.

La triste notizia della prematura morte di Marie, ha colpito molto Per Gessle, l’altro componente dei Roxette, che ha avuto salutare la sua compagna con un post sui social, ricordando il tempo passato insieme per creare dei brani da far conoscere in giro per il mondo. Un sogno che poi si è realizzato ma che purtroppo si è interrotto troppo presto.