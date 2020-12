Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson si uniscono per salvare il Natale

Sicuramente questo Natale 2020 non sarà vestito di normalità e allegria ma sarà caratterizzato da forti preoccupazioni e da grandi dolori. Un altro elemento che cambierà le abitudini di queste festività natalizie è proprio l’isolamento sociale che non permetterà di trascorre con amici, parenti e conoscenti nessuna delle “vecchie serate” all’insegna dell’unione e del divertimento.

Tali sacrifici sono indispensabili per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, che può essere tenuta sotto controllo solo se tutti rispettano le norme necessariamente adottate. Per fortuna, la musica non conosce nessun limite di distanza, in quanto ha il potere di raggiungere le case di ogni ascoltatore e portare tanta armonia.

Soprattutto nel periodo natalizio è importante allontanare i cattivi pensieri e cercare di alleggerire il peso di ogni ansia e mancanza, magari trovando il giusto equilibrio attraverso l’ascolto della musica. Spinta dal desiderio di “salvare il Natale“, Mariah Carey ha voluto offrire il suo contributo per rendere meno diverse queste festività, fin da sempre caratterizzate da un’atmosfera ricca di musica, canti, giochi e tanta allegria.

Così, al fine di regalare spiensieratezza in questo difficile momento storico, Mariah ha creato una potente collaborazione con Ariana Grande e Jennifer Hudson: tre voci spettacolari che insieme lanciano una nuova versione del brano “Oh Santa!”, pubblicato per la prima volta nel 2010.

Nel videoclip Mariah trasporta magicamente Jennifer e Ariana nel mondo di Babbo Natale, dove tantissimi elfi ballano e cantano mentre incartano montagne di regali. Tre donne incantevoli e dal talento unico sono riuscite a fare squadra e a cercare un modo per rendere speciale questo Natale: “Abbiamo fatto gruppo tra ragazze. Ci siamo divertiti tutti nel realizzare il video e si vede”.

Il brano sta dominando le classifiche musicali più ambite a carattere internazionale, così da confermare le potenzialità di questo trio che, visti i risultati, sembra essere notevolmente vincente. Inoltre, su Apple TV+ è disponibile lo speciale natalizio chiamato “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”, in cui l’artista canta e balla con tantissimi altri cantanti.