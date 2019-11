Marco Mengoni rivela di non avere paletti in amore: "Amerei sia un uomo che una donna"

Il cantante Marco Mengoni ha rilasciato una intervista a “Sette“, un settimanale del Corriere della Sera, che si occupa di cronaca, cultura, politica e attualità. In questa circostanza tocca vari argomenti, tra cui della sua generazione e del suo significato della parola amore.

Nonostante l’ex concorrente di “X Factor” abbia rilasciato una chiacchierata abbastanza corposa, il cantante non rivela nulla sulla sua vita privata. Infatti ci tiene a sottolineare che prova con ogni mezzo a non far parlare di se sui social network, e l’unico modo per conoscere il suo stato emotivo è quello di acquistare i suoi dischi.

Le parole di Marco Mengoni

Il cantante svela che la generazione di oggi sta messa molto meglio di quella precedenza precedente, poiché ci sono più aperture su vari argormenti. L’unico suo rammarico restano gli uomini che sono poco propensi ad aprirsi mentalmente: “Mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura”.

Per Marco Mengoni non esistono barriere, soprattutto in amore: “Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna”. Ma sulla sua vita privata dichiara: “Se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi”. Proprio per questo motivo non ama particolarmente i social network, ed evita in tutti i modi di mettere la sua quotidianità sui suoi profili.

Infine Marco Mengoni dichiara che ad oggi l’unico suo desiderio e quello di vivere la sua vita nel miglior modo possibile, seppure per i trentenni appare difficile poiché il tempo scorre inesorabilmente. L’unico consiglio che dà i giovani è: “Vivete. Domani può succedere tutto”.