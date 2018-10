Marco Mengoni anticipa l’uscita del nuovo album con due singoli

Per l’uscita del nuovo album di Marco Mengoni, dal titolo “Voglio“, bisognerà aspettare fino al 30 novembre. Nel frattempo i suoi fans potranno però ascoltare in via del tutto eccezionale ben due brani che anticipano l’uscita dell’ultimo lavoro del cantante.

L’appuntamento per ascoltare in rotazione nelle radio i due nuovi singoli, ovvero “Voglio“, che da’ il titolo all’abum, e “Buona vita” è per il 19 ottobre. Sono stati scelti due brani molto diversi l’uno dall’altro, ma entrambi rappresentano al meglio il nuovo lavoro del cantante. Ma per chi proprio non vuole aspettare la data ufficiale di uscita, i brani sono già disponibili in pre-order e pre-save su Spotify e iTunes.

Per annunciare l’uscita del nuovo album, Mengoni ha scelto un modo molto originale. Ha pubblicato sui suoi canali social un video teaser di circa 30 secondi, in cui si vede prima la città di Trapani ripresa dall’alto, poi le immagini attraversano i vicoli della città con i loro abitanti, alternandosi con le immagini del cantante; infine il video termina con una data, appunto il 30 novembre.

Molto simile il video che annuncia la data d’uscita dei due singoli: Mengoni vaga tra le starde della città di Palermo, mentre si alternano immagini della città a quelle degli abitanti ed anche in questo caso il video termina con una data, il 19 ottobre. Solo dalla pubblicazione di un terzo breve video si scopre la sopresa, ovvero che il 19 ottobre non ci sarà solo un singolo ad anticipare l’album, ma ben due.

Intanto prima dell’uscita del nuovo progetto discografico, alcuni fans hanno avuto l’occasione di incontrare il cantante durante il “Marco Mengoni meets Musement“, un’iniziativa che vuole promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e culturare italiano. Grazie a questo progetto 50 fortunati fans hanno avuto la possibilità di incontrare il cantante, in cinque località italiane: Firenze, Venezia, Milano, Napoli e Roma.