Marco Masini ha rivelato alcuni retroscena del periodo più buio della sua carriera

Intervistato da Paola Perego durante la trasmissione Non disturbare, Marco Masini è voluto tornare indietro nel tempo, quando una serie di maldicenze avevano rischiato di far naufragare la sua brillante carriera nel mondo della musica.

Lui che nel 1990 si era imposto tra le giovani proposte del Festival di Sanremo, aveva tutte le carte in regola per diventare una celebrità, ma le cose non andarono proprio in quella direzione. Il cantante cadde infatti vittima di alcune malelingue, che lo perseguitarono additandolo come uno che portava sfortuna.

In quello stesso momento, per il pianista si aprì un momento non molto felice, anzi, per sua stessa ammissione, fu il più buio di tutta la sua carriera. “Questa cosa è iniziata per scherzo, tutti prendiamo in giro qualcuno. Questa persona ha iniziato a puntare il dito alle canzoni che ho cantato” ha precisato l’interprete di Ci vorrebbe il mare, che ha aggiunto di non credere alla cattiveria della gente, né tanto meno di essere stato odiato da qualcuno.

La cosa è però degenerata, da qui si spiega perché aumentò a dismisura il numero di persone che lo consideravano un cantante negativo. Si era arrivati al punto che non poteva nemmeno recarsi al bar a prendere un caffè, perché c’era sempre qualcuno che vedendolo, si girava e si toccava, così, giusto per fare gli scongiuri. Ma la situazione era destinata a peggiorare. Come da lui raccontato, “nel 2001 arrivò una lettera da una tv al mio manager in cui si diceva ‘ci dispiace il pezzo è molto bello, ma il suo artista emana energie negative‘”.

Per fortuna questo momento molto sconfortante si è concluso con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2004. Tutto ciò gli è stato di insegnamento, in quanto gli ha permesso di capire che nella vita è inutile arrabbiarsi o farsi prendere dal vittimismo, ma più che altro è sempre necessario affrontare ogni sfida essendo lucidi e freddi. “Conosco solo una formula per affrontare momenti difficili ed è scrivere canzoni” ha concluso Masini che proprio con quella vittoria di 15 anni fa, si è messo alle spalle le difficoltà, riacquistando serenità e fiducia nell’avvenire.