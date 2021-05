Marco Carta, il desiderio di un figlio insieme al suo compagno

Nella giornata del 21 maggio Marco Carta è uscito su tutti gli store online, e con un videoclip pubblicato su YouTube, con il singolo intitolato “Mala Suerte“. Intervistato dal sito “Vanity Fair” dichiara che si tratta di un brano dedicato al ritorno alle origini e una parte di sperimentazione.

Rivela che in questa canzone ha collaborato con il noto stilista Alessandro Enriquez, molto seguito sui social network e amico del suo attuale fidanzato Sirio Campedelli. Proprio parlando del suo compagno afferma di avere dei progetti molto importanti insieme a lui e, dopo la pandemia, vorrebbe sposarsi e formare una famiglia.

Marco Carta e il rapporto con Sirio Campedelli

Parlando del suo coming out fatto negli studi di “Domenica Live” condotto da Barbara D’Urso dichiara che, soprattutto dopo i primi anni dalla sua vittoria nel talent show “Amici di Maria De Filippi”, è stato molto amato dal pubblico femminile e temendo una loro reazione negativa ha voluto nascondere la verità.

L’ex vincitore del “Festival di Sanremo” afferma di avere considerato questo coming out come una vera e propria liberazione della sua anima, che gli consente finalmente di poter uscire con il proprio compagno mano per la mano senza la necessità di doversi nascondere dai giornalisti e dai fan.

Il suo desiderio quindi resta quello di sposarsi con Sirio Campedelli e di formare con lui una famiglia: “Prima, però, vorrei si esaurisse l’emergenza sanitaria. Vorrei ricordarmi il giorno delle mie nozze per tutta la vita, festeggiare con gli amici e una serenità che sia vera e totalizzante. […] Mi piacerebbe adottare e mi piacerebbe mettere al mondo un figlio con un utero in affitto”. Per lui affittare un utero non è un atto disumano se alla base c’è la volontà di una donna, che decide di aiutare un amico o un proprio familiare.