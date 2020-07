Manu Chao annuncia le date dei prossimi concerti in Italia

Manu Chao, l’artista latino americano, da sempre fonte d’ispirazione per tantissimi e libero da condizionamenti, si prepara a una estate di concerti, compreso alcune date in Italia. Un artista impegnato sia sul piano civile che sociale. Ecco dove vederlo in Italia e cosa aspettarsi da questo artista durante la dimensione live.

I concerti in Italia sono anche l’occasione per presentare il nuovo album acustico dal titolo “El Chapulin Solo – Manu Chao Acustico”. Si tratta di un live un po’ diverso dai soliti dell’artista, e non solo per via del Covid, dal momento che è un modo per rendere omaggio a coloro che hanno lavorato in questi giorni difficili per via della pandemia.

Il tour in Italia di Manu Chao parte il 7 agosto alle 14 dall’Altopiano del Montasio a Sella Nevea (UD) in cui sarà uno degli ospiti del No Borders Music Festival per poi spostarsi il 10 agosto per un concerto presso la Campana dei Caduti di Rovereto in Trentino. Una campana che ogni sera fa sentire i suoi rintocchi in memoria dei caduti di varie guerre senza differenze riguardo la nazionalità e l’etnia.

Infine, il 12 agosto, ultima tappa italiana, chiude ad Alba in provincia di Cuneo a Piazza Cagnasso per il progetto speciale Grazie del Collisioni Festival per omaggiare chi si è prodigato durante l’emergenza e ringraziare, in questo modo, autisti, infermieri, ma anche protezione civile, farmacisti, volontari, ecc..

Nella prima data del tour, Manu Chao è uno degli artisti del No Borders Festival che valorizza la natura e il territorio del Friuli cercando di valicare e combattere ogni confine. Oltre all’artista Manu Chao, gli altri protagonisti a esibirsi saranno Mannarino, Brunori Sas, Diodato, Mario Biondi, insieme a tantissimi altri che si alterneranno sul palco. I live sono tutti nella versione acustica al prezzo simbolico di 5 €.