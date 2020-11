Måneskin, due membri della band positivi al Covid-19

Due membri dei Måneskin sono risultati positivi al Covid-19. Ad annunciarlo è la stessa band tramite i canali social ufficiali, Facebook e Instragram, nei quali confermano: “Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi“. I contagiati confermati sono la bassista Victoria De Angelis, unica membra femminile del gruppo, e il cantante Damiano David, il frontman della band.

Secondo quando scritto nei social stanno bene e sono al momento in isolamento. Il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio sarebbero invece fortunatamente risultati negativi al tampone. La decisione di annunciare l’esito del tampone è quella di diffondere il messaggio dell’importanza del rispetto delle regole di comportamento imposte per evitare la trasmissione del contagio.

“Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti,” scrive la band nel post, aggiungendo che hanno provato di prima persona quanto sia facile essere contagiati dal virus. I componenti della band, tutti giovanissimi, tra i 19 ed i 21 anni di età, raccomandano ai propri fan di rispettare le misure di sicurezza: “Rimanete distanziati e usate le mascherine. Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa“.

Ed è proprio alla musica che il quartetto ha dedicato il periodo della quarantena, scrivendo e componendo nuove canzoni che hanno poi avuto modo di registrare in studio una volta usciti dal primo lockdown di primavera. Frutto di questo lavoro è il nuovo singolo della band, intitolato “Vent’anni“, uscito lo scorso 30 ottobre, che la band stava promuovendo in questo periodo.

I Måneskin sono una delle band italiane più popolari degli ultimi anni. Diventati famosi grazie alla partecipazione ad “X-Factor” nel 2017, in cui raggiunsero il secondo posto dietro al vincitore Lorenzo Licitra, grazie a singoli di successo come “Chosen”, “Morirò da Re” e “Torna a Casa” si sono confermati come il gruppo più popolare mai uscito dal talent di Sky.