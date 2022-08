Måneskin censurati ai MTV VMAs 2022, cosa è successo

Ascolta questo articolo

Polemica da parte degli spettatori degli MTV Video Music Awards 2022, a causa della censura della rete dell’esibizione dei Måneskin. La band glam rock italiana è salita sul palco del Prudential Center di Newark nel New Jersey per la famosa premiazione, che ogni anno celebra i video musicali, per cantare la loro ultima hit “Supermodel“.

A far scattare la censura di MTV sono stati due fattori, Victoria e Damiano. La De Angelis è stata vittima di un “problema costume“, dato che il top monospalla che indossava è caduto pochi secondi dopo l’inizio della performance. La 22enne aveva un cuore d’argento a proteggere il capezzolo del seno scoperto, abbigliamento tipico per lei nei concerti, ma la caduta del top l’ha lasciata completamente a torso nudo. Victoria ha continuato la sua performance senza scomporsi per quanto accaduto, ma la rete non ha gradito che un capezzolo fosse visibile.

Il secondo oggetto di censura è stato l’abbigliamento del frontman Damiano David, che indossava un perizoma di pelle che lasciava completamente scoperto il suo “lato B”. Per questo la rete ha deciso di censurare la performance, inquadrandola solo a campo larghissimo e stringendo solo per pochi secondi su Damiano e sulle ballerine.

“Ci avete deluso, avete rovinato lo show dei Måneskin. Gli dovete le scuse“, lamentano i fan della band su Twitter, mentre altri fanno notare che non è stata censurata la performance della rapper Nicki Minaj, che ha simulato la masturbazione.

Nonostante le polemiche per la censura, la serata è stata comunque trionfale per la band italiana, che si è aggiudicata il premio come Miglior Video Alternativo grazie a “I wanna be your slave“. Si tratta della prima volta che un artista italiano vince il “Moonman” nella categoria, e per aggiudicarselo i Måneskin hanno battuto artisti del calibro di Avril Lavigne, Imagine Dragons, Machine Gun Kelly featuring Willow, Panic! at the Disco, twenty one pilots e Willow con Avril Lavigne featuring Travis Barker.