Mahmood, dopo la vittoria a Sanremo arriva il suo primo album

Tutto pronto per il lancio discografico del primo album del vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il prossimo venerdì uscirà infatti “Gioventù bruciata” primo album di Mahmood. L’album conterrà un totale di 11 tracce, tra cui il brano vincitore del Festival “Soldi“, presente anche nella versione in duetto con Guè Pequeno, i sei brani già contenuti nell’EP uscito lo scorso dicembre e due brani inediti.

Sono previste tre versioni dell’album: la versione standard, che contiene tutte le 11 tracce, una versione in vinile ed uno speciale cofanetto che conterrà il cd tradizionale, il 45 giri del brano “Soldi”, con la versione in duetto con Guè Pequeno sul lato B, una banconota celebrativa e tre card personalizzate. Ecco la tracklist dell’album:

Soldi Gioventù bruciata Uramaki Il Nilo nel naviglio Anni 90, feat. Fabri Fibra Asia Occidente Remo Milano Good Vibes Sabbie mobili Mai figlio unico Soldi, feat. Guè Pequeno (bonus track)

Appena dopo la pubblicazione dell’album Mahmood incontrerà i suoi fans in giro per l’Italia in una serie di date instore, di cui sono state annunciate le prime di un calendario ancora in aggiornamento. Tutte le locations, con date ed orari degli incontri, sono reperibili sulla pagina Facebook dell’artista.

Intanto il brano “Soldi”, a dispetto delle tante polemiche che hanno accompagnato la sua vittoria al Festival di Sanremo, sta riscuotendo un grande successo su tutti i fronti: è stato il brano più trasmesso dalle radio italiane durante la scorsa settimana, ha già ottenuto il disco d’oro per le 25000 copie vendute (in dowload digitale e streaming) ed anche il video ufficiale su youtube è vicino al traguardo delle 20 milioni di visualizzazioni, risultando il brano più visto sulla piattaforma tra quelli in gara al Festival.