Mahmood ci ripensa: "Rappresenterò l’Italia all’Eurovision Song Contest"

In questi giorni ha stupito molto la titubanza di Mahmood, il vincitore della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, sul partecipare o meno all’Eurovision Song Contest. Infatti, chi trionfa nelle kermesse italiana non è obbligato a farlo né tanto meno deve presentarsi con la canzone vincitrice.

Nell’ultima intervista rilasciata a “La Stampa”, Mahmood durante una chiacchierata per spiegare il suo percorso al Festival di Sanremo, ha rivelato di non essere molto convinto di partecipazione all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal 14 al 18 maggio 2019: “Non lo so, dobbiamo capire meglio. Abbiamo visto quanto lavoro comporta e ci vogliamo pensare bene”. Gli stessi dubbi sono stati confermati in un’intervista radiofonica a RTL 102.5.

Mahmood ritorna sui propri passi

Il cantante sembra averci ripensato ed ha voluto confermare la sua presenza – con un breve post su Facebook – all’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà all’Expo di Tel Aviv, in Israele: “Ok ve lo posso dire, rappresenterò l’Italia all’ Eurovision Song Contest con “SOLDI”. Non vedo l’ora.”

L’annuncio dell’ufficialità ha scatenato una seconda ondata di affetto sui social, che hanno reagito con entusiamo alla notizia. Infatti in tanti speravano in una risposta positiva da parte del cantante Mahmood. Quest’ultimo, anche se si ritrova al centro delle critiche per la sua vittoria al Festival di Sanremo, sembra essere molto amato dal pubblico. Per di più, il brano “Soldi” sembra avere il giusto suono “europeo” per lottare nei primi posti.

E non sembra essere un caso che la canzone di Mahmood è al primo posto di tutte le classifiche dei maggiori servizi musicali come Spotify, Apple Music, iTunes e EarOne ed è entrato nella “Top 50 Globale” di Spotify al numero 40, risultando essere il brano in lingua italiana con l’ingresso più alto di sempre nella classifica mondiale.