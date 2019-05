Maggio 2019, la classifica musicale e i singoli in uscita

La classifica musicale di maggio vede in cima “Lil Town Road” di Lil Nas X, seguito da “ME!” di Taylor Swift feat. Brendon Urie. Al terzo posto troviamo “Wow” di Post Malone. In cima alla classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito troviamo anche i Jonas Brothers, che confermano il quarto posto con il singolo “Sucker”. Al quinto e sesto posto troviamo rispettivamente “Sunflower” di Post Malone feat. Swae Lee e “7 Rings” di Ariana Grande. La cantautrice statunitense Halse si deve accontentare di un settimo posto per il suo brano dal titolo “Without me”. “Dancing with a stranger” di Sam Smith e Normani va all’ottavo posto, seguito da “Bad guy” di Billie Eilish. All’ultimo posto troviamo “Talk” di Khalid.

La classifica degli album più venduti di maggio nel Regno Unito

Nella classifica degli album più venduti troviamo grandi nomi come Ariana Grande, Beyoncé, Pink e Hillsong United. Ma vediamo nello specifico i titoli che si sono guadagnati la top ten. Al primo posto regina indiscussa nella classifica “Hurts 2B Human” di Pink, al secondo posto troviamo “People” degli Hillsong United, storico gruppo attivo dal 1998. Al terzo posto si posiziona Schoolboy Q con la sua “Crash Talk”. Il quarto posto è riservato a “When we all fall asleep, where do we go?” di Billie Eilish, per il quinto abbiamo “Free spirit” di Khalid. La reginetta del pop, Ariana Grande, si assicura il sesto posto con “Thank u, next”. Al settimo posto troviamo “Map of the soul: Persona” dei Bts, gruppo sudcoreano formatosi a Seul nel 2013, mentre all’ottavo e al nono rispettivamente “Neotheater” dei AJR e “Homecoming – The Live Album ” di Beyoncé. Al decimo posto abbiamo invece “Victory Leap” di Nipsey Hussle.

La classifica musicale di Shazam per l’Italia

Per quanto riguarda la classifica musicale delle hit di Shazam in Italia troviamo:

Someone you loved – Lewis Capaldi Bad guy – Billie Eilish Charlie Charles – Calipso (with Dardust) ft. Sfera Ebbasta, Mahmood, Fabri Fibra Medellín – Madonna, Maluma Pensare male – The Kolors, Elodie Calma (Remix) – Pedro Capó, Farruko Girls go wild – LP Vivere tutte le vite – Elisa I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber Avicii – SOS ft. Aloe Blacc

I singoli in uscita a maggio

Per quanto riguarda i singoli in uscita a maggio, con i relativi primi passaggi radiofonici abbiamo: Loredana Bertè insieme a Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra con “Tequila e San Miguel”, Valentina Parisse e il suo “Dannata Lotta”, Viola Thian con l’album “Sottozero”, da cui viene estratto il singolo “Bono Vox”, feat. Zic.

I passaggi radiofonici dal 10 maggio

Cristian Marchi and Nari & Milani Feat. Max’C presentano il remix 2019 di “I Got You”, Eleviole? passerà con la sua “Tanti auguri”, Eros Ramazzotti ci farà sentire “Siamo”, Fiorella Mannoia “Il Senso”. Da sottolineare il ritorno di Francesco Gabbani con “È un’altra cosa” e Irene Grandi che presenterà “I passi dell’amore”. Torna anche Sergio Sylvestre con “Parolacce”.