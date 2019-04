Madonna torna con un nuovo singolo e, a breve, un nuovo album

Dopo quattro anni dal suo ultimo album, “Rebel heart“, Madonna dai suoi social annuncia il suo ritorno nel mondo della musica, con l’uscita di un nuovo album dal titolo “Madame X“, di cui per il momento non ha lasciato molti indizi per quanto concerne la data di pubblicazione.

Intanto, però, mercoledì 17 aprile è uscito in tutto il mondo il nuovo singolo realizzato in collaborazione con il cantante colombiano Maluma. Il brano si intitola “Medellin“, come la città diventata nota per essere la base dei narcotraffici di Pablo Escobar.

Le poche parole spese dalla pop star riguardanti il nuovo album sono state scritte per rivelare l’identità di Madame X: un agente segreto che gira il mondo cambiando spesso identità, che lotta per la libertà e per riportare luce nei luoghi bui. Tra le varie identità elenca: insegnante di cha cha cha, professoressa, capo di stato, governante, cavallerizza, prigioniera, studentessa, suora, cantante, santa e prostituta. Inoltre, sempre sui suoi social, ha condiviso anche delle foto dove interpreta alcuni dei ruoli sopra citati.

Come già detto, Madonna non ha rivelato ulteriori informazioni in merito al suo ultimo lavoro, ma spiando i suoi social è possibile risalire ad alcune collaborazioni realizzate per il nuovo album. Come il selfie pubblicato, mesi fa, con Maluma accompagnato dalla didascalia “Stiamo cucinando un po’ di fuego qui“; o come la foto con la cantante brasiliana Anitta e il video con delle donne di Capo Verde che recitano una preghiera, accompagnato dalla seguente didascalia: “Una preghiera alla fine di una magica sessione di registrazioni. Sono così fortunata ad avere queste donne così forti nel mio album“.

In attesa di nuove notizie i fans della cantante potranno seguire la loro beniamina all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, che si terrà tra il 14 e il 18 maggio, dove Madonna sarà l‘ospite d’onore per la serata finale.