Madonna stona all’Eurovision, ma il video viene ritoccato. La rete reagisce

Madonna, impegnata a dare il meglio durante la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, ha incontrato qualche difficoltà. Prima si sono sollevate polemiche politiche a causa dei ballerini con le bandiere di Israele e Palestina, poi quelle per la qualità della sua esibizione.

Oltre a queste polemiche si aggiungono quelle legate alle imprecisioni vocali durante l’esecuzione di “Like a prayer”, non sfuggite a chi la osservava in diretta. Goccia dopo goccia le polemiche hanno colmato il vaso quando, nel video ufficiale, postato dalla cantante sul suo sito ufficiale, tutte le imperfezioni sono sparite, evidentemente corrette in studio, cosa che non poteva sfuggire a chi aveva seguito la famosa cantante durante la diretta.

L’esecuzione messa più in discussione dal pubblico è appunto “Like a prayer”, la stessa con cui Madonna aveva aperto la sua esibizione. Quindi il duetto con Quavo, nel nuovo singolo “Future”. Evidenti a tutti le incertezze vocali, che senza mezze parole i media, quelli inglesi in particolare, hanno giudicato senza pietà nel recensire la prova.

A quel punto non restava che chieder aiuto agli esperti di tecnologia prima di postare su Vevo il video della prova. Alla fine il risultato è stato ottimo, tanto che tutti si sono accorti del ritocco, sollevando un altro mare di polemiche. Milioni di spettatori hanno seguito la cantante in diretta e hanno postato nella rete i loro video senza ritocco, per questo si possono facilmente rintracciare e confrontare con quelli del sito ufficiale della cantante.

Su Twitter si leggono commenti di sorpresa, come ad esempio il seguente: “Madonna come è stonata. Sto parlando di Madonna!! 26 sconosciuti prima di lei non han ciccato una nota. Lei tutte. Peccato“. “La toppa”, osserva in merito tgcom24.mediaset.it, “è risultata così peggio del buco”. A quanto pare la rete preferisce un’esibizione naturale e imperfetta ad una perfettamente ritoccata.