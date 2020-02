Madonna non riesce a camminare, i bodyguard la sorreggono

Madonna non ce la fa più: i problemi fisici che hanno accompagnato la popstar nell’ultimo periodo sembrano ben lontano dalla guarigione. La cancellazione di numerose date del Tour Madame X non sembrano aver generato l’effetto sperato: la sessantunenne è apparsa più provata che mai, facendo preoccupare milioni di fan in tutto il mondo.

All’uscita del suo ultimo concerto a Londra, la cantante, si è mostrata con le calze a rete e fasciata da una lussuosa vestaglia firmata Versace; ma il dettaglio allarmante è rappresentato dal fatto che lei non riusciva a stare in piedi. Sicuramente la stanchezza dell’esibizione dev’essere stata tanta, ma comunque è riuscita ad arrivare dall’automobile che la stava aspettando solo grazie all’aiuto dei bodyguard che l’hanno sorretta: quei pochi metri devono esserle sembrati un calvario.

La serie di spettacoli organizzati al Palladium, celebre teatro londinese, non è iniziata nel migliore dei modi: Madonna, infatti, aveva già dovuto cancellare alcune serate a causa di un infortunio al ginocchio ed all’anca, che la tormentava da diversi mesi. Un ulteriore intoppo si è presentato poche sere fa, quando la struttura avrebbe deciso di censurare il suo spettacolo. La stessa cantante avrebbe spiegato l’accaduto ai suoi fan di Instagram: “Erano passate da cinque minuti le 11, l’orario concordato per chiudere il concerto quando il Palladium ha deciso di censurarci calando improvvisamente il sipario d’acciaio pesante nove tonnellate. Fortunatamente è stato fermato in tempo e nessuno è rimasto ferito. Grazie al pubblico che (…) non ci ha abbandonato“.

In quell’occasione, la cantante, ha comunque concluso la sua serata esibendosi con il sipario calato dietro le sue spalle, ed esponendo polemiche verso la gestione della sala. Madame X, anche questa volta, non ha risparmiato Madonna che, per una volta, ha dimostrato tutti i suoi sessantuno anni; la stessa, sempre sui social, ha dichiarato che i medici le avrebbero imposto il riposo a seguito di ogni concerto.

E’ ormai cosa nota lo svolgimento dei concerti: l’artista avrebbe dichiarato più volte di riuscire a portare a termine gli show solo grazie a sei ore di trattamenti specifici. Questa volta, però, i fan della musica tremano: dopo l’addio alle scene di Elton John, temono possa farlo anche la signora Ciccone.