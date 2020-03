Madonna in lacrime durante il concerto di Parigi

Cade un altro mito della musica di fama mondiale: la popstar Madonna non ha un cuore di ghiaccio, come molti sono stati portati a credere. Ascoltando le testimonianze dei fan che l’hanno recentemente vista in concerto a Parigi, la cantante sessantunenne, sarebbe scoppiata in lacrime sul palco, a seguito di una brutta caduta che l’ha vista protagonista.

Madonna si stava esibendo in un concerto del suo Madame X Tour, non iniziato nel migliore dei modi, a Le Grand Rex nella ville lumière, quando, dopo essere stata sorretta dalle braccia di uno dei suoi ballerini, sarebbe caduta rovinosamente da una sedia. L’incidente, probabilmente collegato ai suoi problemi al ginocchio denunciati lo scorso anno, ha portato la donna a scoppiare in lacrime davanti ai suoi fan che la guardavano tra l’attonito ed il preoccupato.

La cantante stessa, aveva dichiarato che i problemi legati al ginocchio erano stati parzialmente risolti con sei ore al giorno di riabilitazione; ora, però, l’incubo sembra essersi ripresentato. Probabilmente, è stato il pensiero di un nuovo periodo difficile da affrontare, a spingere l’artista verso il pianto disperato, più che il dolore per la caduta.

In merito a tale episodio non esistono nè foto e nè video, ma solamente un susseguirsi di voci che hanno iniziato a diffondersi dai fan presenti al concerto di Parigi. Sarebbero stati proprio gli stessi a dichiarare che, dopo l’incidente, la popstar avrebbe lasciato il palco in lacrime e sorretta da un bastone.

La preoccupazione per la salute della cantante senza età, sarebbe enfatizzata anche dal fatto che la stessa, durante il Madame X Tour attualmente in corso, avrebbe già cancellato più date, ben 14, a causa dei forti dolori al ginocchio. Pochi giorni dopo l’incidente, però, Madonna ha condiviso un video sul suo profilo Instagram che la vede nuovamente impegnata sulla scena: la speranza è che la caduta parigina si riveli solo un brutto spavento, senza forti ripercussioni sulla salute.