Madonna è contraria all’avanzare delle destre, colpevoli di far sprofondare il mondo nel Medioevo

Intervistata da Vanity Fair, Madonna ha avuto modo di parlare del suo nuovo album intitolato “Madame X“, ma allo stesso tempo si è soffermata su uno dei temi più di attualità, rappresentato dall’avanzare delle destre a livello mondiale. L’idea di lanciare questo nuovo album non è quindi affatto casuale, ma suona come un monito con l’obiettivo di creare una sorta di argine ad un’ideologia che si sta affermando un po’ ovunque.

Sulla base di questa premessa, “Madame X” “è la migliore risposta che avevo al Medioevo in cui stiamo sprofondando. Il mondo sta andando terribilmente indietro. E non ci sono abbastanza voci critiche. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di uscire allo scoperto per dire qualcosa di controverso”.

Dal suo punto di vista, la Storia si sta inesorabilmente ripetendo. La crisi e la povertà comportano necessariamente la ricerca di un responsabile a cui affibbiare ogni genere di colpa. Gli immigrati e tutti coloro che non rispettano o non si adeguano a determinati canoni vengono presi di mira, innescando una spirale d’odio dalla quale è difficile venire fuori.

Ma anziché cercare lo scontro con chi è diverso, Madonna propone una riflessione che ognuno di noi dovrebbe fare: “Quand’è l’ultima volta che invece di incolpare chiunque, ti sei messo a fare qualcosa di migliore? O di generoso? O a dare qualcosa senza chiedere nulla in cambio?”. Ma evidentemente è più facile allungare l’indice contro qualcuno, anziché usare delle parole di conforto verso il prossimo che soffre. In queste circostanze sembra che sia meglio stare zitti, ma tutto ciò diventa un atteggiamento che proprio non sopporta. Non a caso sul punto fa sapere che “è impossibile farmi stare zitta”.

Lei stessa, da più parti criticata per le sue battaglie, non ha paura ad esporsi, a differenza di tanti altri che anziché prendere una posizione sui social, sono concentrati solo ad aumentare il loro numero di followers. Da qui si spiega perché Giovanna d’Arco diventi una delle icone più ricorrenti del suo album, in quanto simbolo della ribellione femminile ad un sistema sessista e misogino, che ancora oggi limita ogni libertà della donna.