Madonna annulla due date del suo tour: "È troppo per il mio corpo"

Da molti definita la regina del Pop, Veronica Louise Ciccone, in arte Madonna, ha cavalcato una vera ondata di successo, che dura ancora oggi dopo 40 anni di carriera musicale. La celeberrima cantante ha attraversato un’intera generazione musicale, con i suoi pezzi ha fatto la storia della musica pop, insieme a Michael Jackson e a tanti altri.

Oggi Madonna non è più ovviamente la ragazzina sopra le righe di un tempo, il suo corpo, anche se non la mente, invecchia, come tutti, e anche la cantante ha dovuto fare i conti con i dolori articolari. Dolori e malesseri fisici che, suo malgrado, hanno costretto la cantante a intraprendere un ciclo di terapia riabilitativa, anche molto invalidante, rubando tanto tempo al suo lavoro.

In passato infatti Madonna ha dovuto a più riprese annullare delle date del suo tour a causa dei suoi problemi fisici, rimborsando ovviamente il suo corposo pubblico, ma lasciandolo allo stesso tempo con l’amaro in bocca, privandolo del piacere di ascoltare la propria cantante preferita.

Oggi l’artista ha dovuto fare una “replica” del suo annuncio passato, ritrovandosi ad annullare ulteriori date del suo tour, “Madame X“; precisamente la date annullate sono state quelle previste al Palladium di Londra, dei giorni 4 e 11 febbraio. Una scelta presa a malincuore ma di certo è stata dettata dalle sue condizioni fisiche abbastanza precarie, come detto dall’artista in persona.

In un lungo post pubblicato sui suoi profili social, a precedere l’annuncio dell’annullamento data sono state la parole di dispiacere della cantante: “Fare tre spettacoli di fila è troppo per il mio corpo […] è un miracolo il fatto che io sia arrivata così lontano, ma molto ha a che fare con il fatto che faccio sei ore di riabilitazione ogni giorno“. In ultimo la cantante aggiunge il suo rammarico nel dover annullare le date, scusandosi sinceramente con tutti i suoi fans e aggiungendo: “Non vorrei mai cancellare nessuno spettacolo e sono determinata a farcela fino alla fine“.