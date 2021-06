Madame si sfoga: "Non faccio un selfie mentre mangio a chi non compra i miei CD"

La carriera di Madame inizia nel 2018, all’età di 16 anni, quando firma un contratto con la Sugar Music ove pubblica il singolo “Anna”, prodotto da Eiemgei. Verso la fine dello stesso anno pubblica un altro brano, “Sciccherie”, poi certificato oro, che viene condiviso da Cristiano Ronaldo su Instagram raggiungendo un successo insperato fino a quel momento.

In seguito ad altri singoli o brani, in cui passa anche sotto l’ala protettiva della manager Paola Zukar conosciuta per gestire l’immagine di molti rapper come Fabri Fibra e Marracash, nel 2021 partecipa al “Festival di Sanremo” con l’inedito “Voce” consacrandola definitivamente e ottenendo numerosi premi come il “Premio Sergio Bardotti” e il doppio platino dalla FIMI.

Le ultime critiche su Madame

Oltre alle sue doti canore, Madame è riconosciuta anche per il suo carattere forte, determinato e volitivo. In questi giorni difatti ha pubblicato su Twitter un breve tweet ove attacca un fan in particolare affermando che spesso chiedono una foto nel momento meno adatto della giornata.

“Se non hai ascoltato il disco” ha così cinguettato Madame che poi aggiunge: “O se non hai preso il cd o il biglietto, o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 ore solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni”.

Sono bastati poco più di 100 caratteri per scatenare un putiferio sui social network. Infatti la giovane artista, oltre a essere arrivata in cima dei trend topic di Twitter con migliaia di messaggi a causa di questo attacco, è stata “vittima” di battutine e meme. Prima di cancellare il suo tweet riceve l’affetto del suo collega Ermal Meta, rivelando che in passato anche lui ha rilasciato lo stesso messaggio per alcuni fan poco educati.

Successivamente ha voluto fare chiarezze con delle stories su Instagram: “Il rapporto fan-artista è sacro e assolutamente personale. Penso che un mio fan con cui ho un rapporto non interromperebbe mentre mangio con la mia famiglia per chiedermi una foto, sono sicura che aspetterebbe che io finisca di cenare perché è un momento intimo e poco rispettoso da interrompere”.