"Madam X": il nuovo album di Luis Veronica Ciccone, alias Madonna

Dopo una serie di indizi disseminati qua e là, il nuovo disco di Madonna è realtà e l’annuncio arriva con una grande X rossa seguita da un teaser misterioso su Instagram dalla stessa diva, la quale afferma: “Ho scelto di chiamare il mio disco ‘Madam X’… un agente segreto che gira il mondo cambiando identità, combattendo per la libertà e portando luce nell’oscurità“.

Un progetto enigmatico in cui la poliedrica cantante è più trasformista che mai: professoressa, casalinga, suora, prigioniera, in un mix di identità misteriose. A quattro anni dall’ album “Rebel heart”, arriva il quattordicesimo album di Madonna, che ha tutta l’aria di essere una spy story di cui ancora, però, non si conosce nessun brano nè, tantomeno, l’esatta data di uscita.

L’unica cosa certa, per ora, è che il 18 maggio la regina assoluta della Pop Music, sarà sul palco di Tel Aviv, ospite dell’Eurovision song contest, con un cachet stellare pari ad un milione di dollari, in cui ci si aspetta che canti un inedito, ancora una volta stupendo tutti. In attesa della data di uscita e della tracklist, i fans della cantante, sperano arrivi anche l’annuncio di un nuovo tour mondiale.

Incognite che la cantante, con ogni probabilità, svelerà molto presto, dal momento che aggiunge a poco a poco tasselli al suo misterioso e affascinante puzzle, conscia di quanto il suo fascino non tramonti mai e il suo seguito di fedelissimi fans sia attento ad ogni sua piccola anticipazione.

Anticipazione dopo anticipazione, sempre su Instagram, ha pubblicato poi il video di una preghiera recitata da alcune donne di Capo Verde, affermando in una didascalia a corredo: “Una preghiera alla fine di una magica sessione di registrazioni“. La celeberrima cantante ha, inoltre, svelato un duetto con l’artista brasiliana Anitta, attraverso la pubblicazione di una foto insieme, ed il duetto con il musicista colombiano Maluma, anche lui protagonista di un selfie su Instagram.