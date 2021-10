Sconforto e sgomento nel mondo della musica per la prematura scomparsa della cantante 22enne Emani Johnson, conosciuta come Emani, che lo scorso anno aveva debuttato con l’album di esordio, riscuotendo un ottimo successo nella scena hip hop e R&B.

Ancora non è stata resa nota la causa del decesso ma sembra che la cantante sia stata coinvolta in un grave incidente stradale che, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

Gli amici e i colleghi ricordano Emani

Sui social l’amica e collega Bhad Barbie, il cui vero nome è Danielle Peskowitz Bregoli, l’ha voluta ricordare con un post sul suo account Instagram, scrivendo: “Questo non sembra nemmeno reale. Passavo quasi tutti i giorni con te. Mi hai insegnato tante cose. Sei la mia ispirazione per molte cose (capelli, unghie, stile ecc.), mia sorella maggiore. Mi mancherai tantissimo”.

L’amica della cantante scomparsa è stata inondata, sotto al suo post, da tantissimi commenti, contenenti le condoglianze dei fan. La voce del decesso di Emani è iniziata a circolare lunedì sera anche se la notizia della morte deve essere ancora confermata dalla sua famiglia e dallo staff. La cantante S3nsi Molly ha scritto: “Riposa in paradiso piccola”, mentre il musicista Chris Scholar ha aggiunto: “Riposa in pace love”.

Molto toccanti le parole del produttore musicale Jarred Jermaine che, scioccato dall’accaduto, ha scritto: “Non posso crederci, sono scioccato da questa notizia”. Emani, che su Instagram si chiamava @Ionebrain, ha pubblicato due album: Single e The color red. La sua musica traeva ispirazione dall’R&B e hall’Hip Hop con influenze trap.

La morte della bravissima e bellissima cantante ha gettato nello sconforto tutto il panorama musicale, dove era molto apprezzata, e presto emergeranno molti più dettagli volti a ricostruire gli ultimi istanti di vita della ragazza che, forse vittima di un incidente stradale, ha lasciato nello sconforto amici, parenti e colleghi.