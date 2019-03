"Lunedì", il significato del video del nuovo singolo di Salmo

In questo primo lunedì di marzo arriva il nuovo singolo di Salmo, estratto dal suo ultimo lavoro discografico “Playlist”, pubblicato nel 2018. Il brano si intitola proprio “Lunedì” ed è stato prodotto dallo stesso Salmo con la collaborazione di Frenetik & Orang3. Il significato del testo è molto profondo e, non a caso, questo singolo è stato definito come il più introspettivo dell’intero album.

Per accompagnare il brano, il rapper sardo ha ben pensato di girare un videoclip che ne spiega interamente il significato. Il cortometraggio, così definito vista la durata di 8 minuti, vede come protagonisti Salmo e Alessandro Borghi, i quali interpretano il bene ed il male. La canzone vuole infatti rappresentare lo stato d’animo dell’artista che non sembra trovare pace e si ritrova ad essere continuamente in lotta contro la vita.

“Questo è il primo brano che ho scritto per l’album “Playlist” – ha raccontato Salmo – un anno e mezzo fa quando stavo affrontando un periodo negativo. Mi guardavo intorno e non capivo più chi fossero realmente i miei amici, mi sentivo perso”. Il video è stato girato negli Studios Nu Boyana di Sofia, in Bulgaria, luogo dove sono stati realizzati film americani di notevole importanza come “Hellboy”, “Thor” e tutta la saga de “I mercenari”. Un luogo scelto appositamente per poter ricreare una specie di New York post apocalisse.

Prodotto dalla Maestro Production e diretto dalla YoNuts!, il video ufficiale della canzone “Lunedì” nel giro di poche ore ha riscontrato un enorme successo, superando le 200mila visualizzazioni su YouTube. Anche sui social i fans hanno apprezzato il nuovo singolo di Salmo; sono numerose infatti le condivisioni del cortometraggio ed i like ai post condivisi dallo stesso cantante per pubblicizzare la canzone.

Non poteva iniziare meglio di così quindi il 2019 per il rapper sardo, che da sabato partirà con il nuovo “Playlist Tour” da Torino, passando per Firenze, Napoli, Bologna, Padova e Montichiari, per poi concludere il 30 marzo a Milano presso il Mediolanum Forum.