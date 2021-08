"Love for Sale", il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga, in uscita il 1° ottobre

Nel mese di febbraio, in una intervista al sito AARP, un gruppo di interesse con sede in America che si concentra su questioni che interessano le persone di età superiore ai cinquant’anni, la famiglia di Tony Bennett ha annunciato che il leggendario crooner è affetto dalla morbo di Alzheimer.

Fortunatamente le sue condizioni non si sono mai complicate e, come rivelato dai medici, Tony Bennett riesce a continuare facilmente a portare avanti le proprie passioni, come la pittura e la musica. Difatti nel 2018 è uscito l’album “Love is here to stay” con Diana Krall mentre, sul canale ufficiale di YouTube, ha pubblicato due cover di “Smile” e “The Way You Look Tonight”.

Il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga

Sempre nell’intervista ad AARP, la famiglia di Bennett ha annunciato che il nuovo album del cantante insieme a Lady Gaga è in uscita per il 2021. I lavori per il disco, iniziati nel 2018, sarebbe andato a rilento sia per le condizioni di Tony che per i numerosi impegni di Gaga, come per esempio le registrazioni di “House of Gucci” e “Chromatica”.

L’annuncio del nuovo disco, intitolato “Love or Sale“, viene dato da Lady Gaga sul suo profilo di Instagram: “Il giorno in cui abbiamo pubblicato “Cheek To Cheek” nel 2014, Tony Bennett mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo registrare un altro album con lui, questa volta celebrando le canzoni di Cole Porter. Sono sempre onorato di cantare con il mio amico Tony, quindi ovviamente ho accettato l’invito. Oggi sono così entusiasta di annunciare che il nostro nuovo album “Love For Sale” uscirà il 1 ottobre”.

L’album è già possibile prenotarlo in alcuni store e, proprio in queste ore, è uscito il primo singolo sui servizi musicali come YouTube e Spotify intitolato “I Get A Kick Out Of You“, una canzone composta da Cole Porter nel 1934 per la commedia musicale del 1934 “Anything Goes”.

Intanto sia questa sera che il 5 agosto Tony Bennett e Lady Gaga si esibiranno al Radio City Hall Music in cui, oltre a dover cantare alcuni pezzi dal loro album “Cheek To Cheek”, dovrebbero presentare anche gli altri album presenti in “Love for Sale”.