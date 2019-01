Loredana Bertè rilancia l’album "Libertè" e torna in tour

Loredana Bertè sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo. Una partecipazione molto voluta dalla rocker calabrese che, forte della sua ritrovata popolarità anche in termini discografici, torna in gara all’Ariston per la decima volta. Il brano in gara, “Cosa ti aspetti da me“, è stato composto da Gaetano Curreri, leader degli Stadio, che proprio lo scorso anno ha scritto per la prima volta per Loredana il brano “Una donna come me”, Gerardo Pulli e Romitelli.

Ovviamente il Festival di Sanremo diventa una ghiotta occasione per lanciare sul mercato discografico nuovi progetti o rilanciare album usciti pochi mesi fa, una pratica sempre più diffusa negli ultimi anni, che ha come obiettivo quello di migliorare le performances di vendita dell’album in questione.

La Bertè approfitterà del Festival di Sanremo per pubblicare, in data 8 febbraio 2019, una nuova edizione del suo ultimo album “Libertè“, uscito lo scorso settembre. Non è ancora noto se assieme al brano sanremese sarà presente qualche altro inedito o qualche contenuto speciale. Sappiamo invece con certezza che verrà pubblicato il 45 giri del brano in gara. Anche questa pratica discografica è ormai molto diffusa, considerando il roseo periodo che il mercato del vinile sta rivivendo negli ultimi anni.

Altra certezza è il ritorno dal vivo di Loredana, dopo le primissime date dello scorso inverno riporterà nei teatri il suo nuovo spettacolo “Libertè“. Si inzia già a pensare anche ad una sessione estiva di concerti, ma al momento le date non sono ancora state rese note. Quel che è certo è che anche in questo 2019 Loredana Bertè sarà una delle protagoniste della scena musicale italiana. Di seguito le date già annunciate per lo spettacolo “Libertè”: