Loredana Bertè pronta a dominare l’estate con il brano "Tequila e San Miguel"

Loredana Bertè ci ha preso gusto ad invadere l’estate musicale con le sue hit. Dopo lo strepitoso ed inatteso successo ottenuto lo scorso anno con il brano “Non ti dico no”, cantato insieme ai BoomDaBash, la cantante calabrese ci riprova anche quest’anno.

È stato rilasciato proprio oggi il suo nuovo singolo dal titolo “Tequila e San Miguel“. Il brano è stato prodotto e composto dal duo Takagi & Ketra, entrambi membri dei BoomDaBash ed autori di tutte le hit che abbiamo ascoltato durante le ultime estati, mentre per il testo si sono uniti due componenti della scena indie contemporanea, ovvero Calcutta e Tommaso Paradiso.

Il brano musicalmente ha le carte in regola per diventare una delle hit della prossima estate, anche se il testo cela un certo “fastidio” nei confronti della bella stagione da parte della protagonista del brano: “non ne posso più di questo odore di mare” recita il ritornello del testo. La Bertè è la sola protagonista vocale del brano, questa volta nessun featuring ma solo la sua voce graffiata come sempre.

La Bertè è stata protagonista negli ultimi 12 mesi di diversi successi. Dopo il già citato successo del brano “Non ti dico no”, è arrivato il suo nuovo album di inediti, “LiBertè”, a 13 anni di distanza dal precedente, cui è seguita la sua fortunatissima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Cosa ti aspetti da me”. Anche la scena live l’ha vista molto presente con un tour teatrale che ha registrato sold out ovunque, mentre sul fronte televisivo la troviamo nelle vesti di giudice unico di “Amici“.

La prossima estate la passerà a promuovere il suo nuovo brano, portando in giro per tutta l’Italia la sessione estiva del LiBertè Tour, mentre anche per il prossimo autunno si parla di progetti su diversi ambiti, tutti ancora rigorosamente top secret. Loredana Bertè, a quanto sembra, non ha nessuna intenzione di mollare la presa.