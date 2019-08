Loredana Bertè produce il nuovo album di Aida Cooper, tributo a Mia Martini

Loredana Bertè continua a godersi il suo ritrovato successo, tra concerti sold out in tutta Italia e tormentoni estivi di grande successo. Ha inoltre annunciato un nuovo progetto discografico che la vedrà protagonista nel ruolo di produttrice discografica.

Si tratta del nuovo album di Aida Cooper, sua storica ed onnipresente vocalist ed ex vocalist di Mia Martini.

Aida Cooper è sempre presente ai concerti di Loredana Bertè, nella cui scaletta è sempre presente un momento che Aida dedica al ricordo di Mia Martini interpretandone uno dei suoi tantissimi successi. Aida Cooper porta inoltre avanti la sua carriera da solista con vari concerti in giro per l’Italia dove alterna il suo repertorio a quella della compianta Mia Martini.

Il prossimo 20 settembre, giorno in cui ricorre il compleanno delle due sorelle Bertè, verrà pubblicato “KINTSUGI Amica Mia”. L’album sarà un omaggio al repertorio di Mia Martini, conterrà 9 successi di Mimì interpretati da Aida Cooper, uno dei quali in duetto con Loredana Bertè. A chiudere la track list (ancora top secret) un brano inedito composto da Maurizio Piccoli, storico autore delle sorelle Berté. L’album, prodotto da Loredana Berte e da Ivano Zanotti (apprezzato batterista della band di Loredana) uscirà in formato cd, vinile ed anche in digitale.

“Kintsugi è l’antica arte giapponese che consiste nel riparare un oggetto di ceramica rotto riunendo i pezzi attraverso l’utilizzo di oro o argento liquidi in modo da esaltare le nuove nervature create“, così recita il comunicato stampa diramato per annunciare l’uscita dell’album. Concetto che si sposa perfettamente con la capacità che ha avuto Mia Martini di affrontare le difficoltà che la vita le ha imposto esponendo sempre le proprie ferite con l’orgoglio di chi è in grado di lottare sempre.

Questa pubblicazione discografica rappresenta il miglior modo di rendere omaggio al talento di Mia Martini, da parte di chi le è stato sempre vicino durante la sua vita.