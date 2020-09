Loredana Berté elegge Emma Marrone sua erede rock

Il mondo della musica è ricco di tantissimi artisti che, anche in epoche e periodi diversi, si sono contraddistinti in quanto hanno lasciato un segno nel mondo del rock e che, anche a distanza di tempo, saranno ricordati da chiunque. Un esempio in tal senso sono Loredana Berte ed Emma Marrone, paladine della musica pop rock in Italia. Proprio la Bertè ha fatto una confessione riguardo Emma Marrone.

Le due sono molto amiche, come dimostrano anche le varie foto e parole di stima che scambiano spesso l’una verso l’altra durante le interviste. In occasione del compleanno della Bertè, che ha compiuto 70 anni, Emma ne ha approfittato per pubblicare una foto che le ritrae insieme davanti alla torta per i festeggiamenti.

Il rapporto tra le due artiste ha cominciato a consolidarsi nel 2016 quando la stessa Bertè ha contattato Emma per cantare nel suo album dal titolo “Amici non ne ho… ma amiche sì” in cui duettava con alcune grandi artiste della musica italiana: da Paola Turci alla Amoroso, Elisa, Elodie, Nina Zilli, brani importanti e celebri.

La stessa Emma nel post che li ritrae insieme accompagna la foto dalla seguente didascalia: “Il rock è un modello di vita, non è solo suoni. Questa frase me l’hai detta tu e io ti ho preso alla lettera. Sono onorata e felice di festeggiare il tuo compleanno insieme a te, sono una privilegiata”. Un post accompagnato dal commento della Bertè, che conferma ancora una volta quanto già espresso in passato sul futuro di Emma nel mondo della musica: “Sei la mia unica erede rock Emma. Te lo dice la tua mamma rock. Per sempre tua”.

Non è mancato il ricordo dell’amata sorella Mimì, il cui nome è presente sulla torta. Ricordiamo che Mimì, sorella di Loredana, è nata nello stesso giorno e mese della sorella, ma quattro anni prima. Mia Martini è morta il 12 maggio 1995.