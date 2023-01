Loredana Bertè annuncia il "Manifesto tour teatrale 2023"

Ascolta questo articolo

Loredana Bertè continua a dominare la scena musicale italiana. Protagonista in Tv come giudice nella terza stagione di The Voice Senior (condotto da Antonella Clerici, in onda su Rai 1 ogni venerdì), ricoprirà lo stesso ruolo anche nella prima edizione della versione Kids del talent, che andrà in onda in coda alla versione over. Non abbandona però la sua più grande passione, quella per la musica.

Dopo aver portato in giro per tutta Italia il suo Manifesto Tour lo scorso anno, prima con una sezione nei teatri poi con una parte estiva negli spazi aperti, proprio il 1° gennaio 2023 ha tenuto un concerto speciale gratuito del suo tour in piazza a Pescara, incantando una vastissisima platea che ha seguito il concerto con entusiasmo e grande partecipazione. Adesso però è tempo di tornare in giro nei teatri italiani e dopo un annuncio sui suoi canali social dove ha anticipato il suo concerto dal vivo sono state annunciate le primissime date del tour.

Il “Manifesto tour teatrale 2023“, che prende il nome dal suo ultimo album pubblicato nel corso del 2021, partirà il 7 aprile dal Teatro Sociale di Sondrio. Ecco le date già annunciate:

7 aprile – Sondrio “Teatro Sociale”

19 aprile – Roma “Teatro Brancaccio”

4 maggio – Milano “Teatro Repower”

8 maggio – Trieste “Teatro Rossetti”

13 maggio – Torino “Teatro Colosseo”.

Come riportato dal comunicato ufficiale si tratta delle prime date previste, per cui nel corso delle prossime settimane saranno annunciate ulteriori date. Le prevendite per i biglietti dei concerti di Loredana Bertè nei teatri inizieranno dalle 16 di lunedì 30 gennaio su Vivaticket e Ticketone. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

La scaletta del concerto vedrà alterarsi le immancabili hit dell’artista alle canzoni del nuovo album senza tralasciare i successi più recenti, quelli che le hanno permesso di riprendersi un posto di primo livello nel panorama musicale italiano.