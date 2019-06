Ligabue, il 14 giugno parte da Bari il suo tour negli stadi

Ultimi ritocchi e poi Luciano Ligabue potrà salire sul palco per partire con il suo Start Tour 2019. Con le prove generali alla Fiera di Reggio Emilia, davanti ad un pubblico di giornalisti e ad alcuni amici, il cantautore di Correggio ha potuto testare e perfezionare tutti i dettagli del suo spettacolo, che prenderà il via con la prima tappa allo Stadio San Nicola di Bari venerdì 14 giugno.

Con l’occasione è stato svelato il palco, lungo 58 metri e alto 22, con sette mega schermi e due passerelle, che serviranno all’artista per avvicinarsi al pubblico presente nel prato, fino a battere un cinque a quei fan che avranno avuto la fortuna di trovare posto alle transenne.

In un viaggio tra i suoi successi più noti e il suo dodicesimo album “Start“, Ligabue eseguirà un totale di venti brani e due medley: uno voce e chitarra e uno in chiave rock, i quali varieranno per ogni tappa. Durante le diverse tappe del tour il cantautore farà alcuni cambi in corsa, per far ascoltare ai suoi fan tutti i suoi brani dell’ultimo disco.

Durante il concerto ci sarà anche un messaggio a favore della tutela dell’ambiente durante l’esecuzione dei brani Non è tempo per noi e Vita morte e miracoli. Sui maxi schermi il pubblico vedrà delle immagini di denuncia dell’inquinamento, un tema molto caro a Luciano Ligabue. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone e sono ancora disponibili per tutte le date.

Dopo la tappa di Bari, il tour proseguirà con altre otto date: