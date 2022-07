Liberato, scoperta la vera identità del cantante

Ascolta questo articolo

Il mistero dietro alla vera identità di Liberato sembra essersi finalmente risolto. Negli anni si è ipotizzato che sotto al cappuccio ci fosse Livio Cori, il rapper e attore italiano che ha partecipato al “Festival di Sanremo 2019” con il brano “Un’altra luce” insieme al suo concittadino Nino D’Angelo. Tra l’altro nel mondo della cronaca rosa viene ricordato per essere l’ex fidanzato di Anna Tatangelo.

La realtà però sembra essere totalmente diversa. Infatti dopo indagini di alcuni fan durate per un paio di settimane, si viene a scoprire che dietro l’identità di Liberato c’è Gennaro Nocerino, come si può leggere facilmente anche nel sito della Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori). Un fan tra l’altro ha studiato le movenze di Liberato e Gennaro Nocerino, in cui vengono sottolineate delle movenze fisiche praticamente identiche.

L’identità del cantante Liberato

La notizia tra l’altro viene confermata anche dal portale “The Pipol“: “Habemus nomen! Finalmente, dopo anni di congetture e ricerche, svelata l’identità di chi si cela dietro al rapper incappucciato dei record: LIBERATO. Il suo nome è Gennaro Nocerino, ed è stato scoperto grazie al sito della Siae. Il cantautore napoletano in passato era stato accostato a: Livio Cori, Emanuele Cerullo e poi a Wad e infine c’era la leggenda che fosse un carcerato ‘’in semi libertà'”.

Per il sito non sembrano esserci ormai dubbi su Gennaro: “In realtà Liberato è il performer Gennaro Nocerino. Adesso via il cappuccio copri volto… Questa volta non ci sono dubbi: il cantante ‘fantasma’ Liberato non potrà più celarsi dietro Gennaro Nocerino”.

Fino a questo momento non ci sono ancora delle conferme in merito alle voci su Liberato, ma ormai molti siti danno questa notizia per certa. Staremo a vedere se, nei prossimi giorni, l’artista napoletano rilascerà un comunicato in merito alle ultime voci oppure continuerà a esibirsi con il suo solito cappuccio, che è diventato il proprio marchio di fabbrica.