L’ex fidanzata di Freddie Mercury mette all’asta i beni personali del frontman dei Queen

Freddie Mercury è stato ed è tuttora ricordato come il leader dei Queen, la band di origini inglesi che ha avuto successo in tutto il mondo. Purtroppo il suo carismatico leader è morto a causa dell’Aids un bel po’ di anni fa, per la precisione nel 1991 e di lui sono ancora tantissimi i cimeli come quadri, testi scritti, ma anche costumi di scena che appartengono all’ex fidanzata che ora ha deciso di metterli all’asta.

Sono più di 1500 gli oggetti all’asta che raccontano trent’anni di vita vissuta che l’artista teneva nella sua zona a ovest della capitale inglese. Nel momento in cui è deceduto, nel lontano 1991, ha lasciato tutto all’ex fidanzata Mary Austin. Una storia durata sei anni, in cui lei non lo ha mai abbandonato, anche quando il cantante ha fatto coming out.

Inoltre, Mary Austin l’ha supportato e aiutato anche nei momenti maggiormente difficili della sua malattia, ma ora ha deciso di chiudere il capitolo e confessa: “È giunto il momento per me di prendere la difficile decisione di chiudere questo capitolo molto speciale della mia vita”. Il suo pensiero è stato raccontato alla BBC, dove parla anche di “una collezione molto intelligente e sofisticata da cui trapela lo spettro dei suoi gusti”.

Sono ben 1500 gli oggetti che l’ex fidanzata ha deciso di mettere all’asta e, tra questi, vi è anche un ritratto del pittore francese Tissot, l’ultima opera che Freddie Mercury ha deciso di acquistare poco prima di lasciare questo mondo. Un’opera pittorica che potrebbe avere un valore tra le 400 e le 600 mila sterline.

Uno degli oggetti maggiormente cari è però il testo scritto a mano di un noto successo dei Queen, ovvero We are the champions, compreso di armonie e accordi racchiusi in ben nove pagine, il cui valore è tra le 200 mila e le 300 mila sterline. Oltre a questo testo, anche quello inedito di Killer Queen, il cui valore si aggira tra le 50 e le 70 mila sterline, pieno di citazioni e ripensamenti da parte di Freddie Mercury.